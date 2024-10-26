TRT 1 yayın akışına göre bugün Gönül Dağı dizisi yayınlanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Ekim 2024 19:07 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 19:12

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her cumartesi izleyici ile buluşuyor. TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırı sonrasında bazı diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Seyirciler ise bu akşam Gönül Dağı'nın olup olmadığını merak ediyor.

Berk Atan​, Gülsim Ali, Ecem Özkaya gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi uzun süredir ekranlarda yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden beri ilgiyle takip edilen dizinin bu akşam yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı da merak konusu oldu. GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısı sonrası bazı projelerin yeni bölümleri ekranlara gelmemişti. 26 Ekim Cumartesi günü TRT 1​ yayın akışına göre Gönül Dağı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EKİM 08.30 Yedi Numara 09.25 Yeditepe İstanbul 10.25 Hayallerinin Peşinde 11.45 Kara Ağaç Destanı 14.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 19.00 Ana Haber 20.00 Gönül Dağı 00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR? Dizi, Eskişehir​'in Sivrihisar ilçesinde çekilirken Gedelli köyü gerçek hayatta Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür. OYUNCU KADROSU Dizide yer alan isimler arasında Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk bulunuyor. İlgili Haberler Dizilerin 1 hafta yayınlanmayacağı iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün saati belli oldu Marnalı dizisinin yayınlandığı platform duyuruldu, oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova yer aldı