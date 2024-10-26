TRT 1 yayın akışına göre bugün Gönül Dağı dizisi yayınlanacak
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her cumartesi izleyici ile buluşuyor. TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırı sonrasında bazı diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Seyirciler ise bu akşam Gönül Dağı'nın olup olmadığını merak ediyor.
Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi uzun süredir ekranlarda yer alıyor.
Yayınlandığı ilk bölümden beri ilgiyle takip edilen dizinin bu akşam yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı da merak konusu oldu.
GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısı sonrası bazı projelerin yeni bölümleri ekranlara gelmemişti. 26 Ekim Cumartesi günü TRT 1 yayın akışına göre Gönül Dağı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EKİM
08.30 Yedi Numara
09.25 Yeditepe İstanbul
10.25 Hayallerinin Peşinde
11.45 Kara Ağaç Destanı
14.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilirken Gedelli köyü gerçek hayatta Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür.
OYUNCU KADROSU
Dizide yer alan isimler arasında Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk bulunuyor.