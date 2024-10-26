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TRT 1 yayın akışına göre bugün Gönül Dağı dizisi yayınlanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Ekim 2024 19:07 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 19:12
TRT 1 yayın akışına göre bugün Gönül Dağı dizisi yayınlanacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her cumartesi izleyici ile buluşuyor. TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırı sonrasında bazı diziler yeni bölümlerini yayınlamamıştı. Seyirciler ise bu akşam Gönül Dağı'nın olup olmadığını merak ediyor.

Berk Atan​, Gülsim Ali, Ecem Özkaya gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi uzun süredir ekranlarda yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden beri ilgiyle takip edilen dizinin bu akşam yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı da merak konusu oldu.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısı sonrası bazı projelerin yeni bölümleri ekranlara gelmemişti. 26 Ekim Cumartesi günü TRT 1​ yayın akışına göre Gönül Dağı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

TRT 1 yayın akışına göre bugün Gönül Dağı dizisi yayınlanacak - 1. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EKİM

08.30 Yedi Numara

09.25 Yeditepe İstanbul

10.25 Hayallerinin Peşinde

11.45 Kara Ağaç Destanı

14.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TRT 1 yayın akışına göre bugün Gönül Dağı dizisi yayınlanacak - 2. Resim

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, Eskişehir​'in Sivrihisar ilçesinde çekilirken Gedelli köyü gerçek hayatta Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür.

OYUNCU KADROSU

Dizide yer alan isimler arasında Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk bulunuyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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