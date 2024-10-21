TRT spikeri Tijen Karaş, 15 Temmuz'da darbe metnini okuması ile tanınıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Ekim 2024 15:09 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:17

2016 yılında gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminde TRT ekranlarında yer aldığı esnada darbe metnini okuyan ve korku dolu anlara tanıklık eden Tijen Karaş yeniden gündeme geldi. Spiker hakkında kimdir, şu an ne iş yapıyor araştırılıyor.

Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi olduğu esnada FETÖ örgütü askerlerinin TRT binasını basması sonucu darbe metnini okumak zorunda kalan Tijen Karaş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesi ile yeniden gündeme geldi. TİJEN KARAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 28 Ocak 1975 tarihinde Ankara'da doğan haber sunucusu, 15 Temmuz askeri darbe girişimi bildirisini okudu. Silah zoru ile metni okuduğunu dile getiren isim Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. TRT Avrasya kanalında bir program sundu ve Türk Haberler Ajansında "Sanat ve Politika" köşe sunumu gerçekleştirdi. TİJEN KARAŞ ŞU AN NE İŞ YAPIYOR, NEREDE 2024? FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece TRT ekranlarında bildiri okuyan Karaş, kalbinde bulunan tümör nedeniyle sağlık sorunları yaşamıştı. 6 Ocak 2020 tarihinde tekrardan yayın hayatına başlamıştı. DARBE GİRİŞİMİ HANGİ YIL OLDU? Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan 15 Temmuz darbe girişimi 2016 senesinde gerçekleşmişti. İlgili Haberler FETÖ'nün TSK yapılanmasına eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var FETÖ'de iç savaş başladı! Elebaşı Fethullah Gülen'in örgütü şok eden soruya cevabını yeğeni anlattı