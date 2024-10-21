Fetullah Gülen'in ölüm tarihinde dikkat çeken tesadüf! Sosyal medyada gündem oldu
FETÖ lideri Fetullah Gülen, tedavi gördüğü hastanede öldü. 20 Ekim günü hayatını kaybeden Gülen'in ölüm tarihi dikkat çekti. FETÖ'nün ölümü Ergenekon davasında yargılamaların başlama yıl dönümüne denk geldi.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kadrolarına sızarak yapılanan Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldü. 83 yaşında ölen elebaşının ölüm haberi örgüte yakın haber siteleri ve akrabaları tarafından da doğrulandı.
FETULLAH GÜLEN'İN ÖLÜM TARİHİNDEKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ
FETÖ lideri Gülen'in 20 Ekim'de hayatını kaybetmesi ise sosyal medyada gündem oldu. FETÖ'nün, çoğunluğu asker olan yüzlerce kişiye kumpas kurduğu Ergenekon Davası'nın yargılamalarına 20 Ekim 2008 tarihinde başlanmıştı.
Gülen'in ölümünün Ergenekon davası yargılamaların başlama yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti.