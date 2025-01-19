Trump yemin töreni saat kaçta? Törenin yeri hava koşulları nedeniyle değiştirildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

19 Ocak 2025 19:08 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 19:33

ABD'de Kasım 2024 tarihinde düzenlenen başkanlık seçimlerinde seçilen Donald Trump ikinci dönemine başlayacak. Trump'ın yemin törenin Türkiye saati ile ne zaman, saat kaçta ve nerede düzenleneceği gündem oldu. Açıklanan bilgilere göre tören ABD Kongre Binası'nda gerçekleştirilecek.