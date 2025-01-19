Trump yemin töreni saat kaçta? Törenin yeri hava koşulları nedeniyle değiştirildi
ABD'de Kasım 2024 tarihinde düzenlenen başkanlık seçimlerinde seçilen Donald Trump ikinci dönemine başlayacak. Trump'ın yemin törenin Türkiye saati ile ne zaman, saat kaçta ve nerede düzenleneceği gündem oldu. Açıklanan bilgilere göre tören ABD Kongre Binası'nda gerçekleştirilecek.
Donald Trump, 2024 Kasım ayında düzenlenen seçimleri kazanmasının ardından ABD Başkanı olarak ikinci dönemine başlayacak.
Trump'ın bütün dünya tarafından merakla beklenen yemin töreni için geri sayım başladı.
ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Roberts'ın yöneteceği yemin töreninin gerçekleşeceği yer ve saat belli oldu.
TRUMP YEMİN TÖRENİ SAAT KAÇTA?
Trump'ın yemin töreni Türkiye saati ile 20.00'de açılış konuşması ile başlayacak.
Açılış konuşmasının ardından yürütme emirlerini veya muhtıraları imzalamak üzere Trump, ABD Kongre Binası'nda yapılacak Başkanlık İmza Odası Töreni için yardımcıları ve milletvekilleri ile bir araya gelecek.
TRUMP YEMİN TÖRENİ NEREDE?
Trump'ın yemin törenin Pennsylvania Bulvarı'nda yapılması planlanıyordu.
Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle yemin töreninin Washington'da bulunan Capital One Arena'da düzenlenmesine karar verildi.