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TSK personeline TikTok kullanımı yasaklandı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 17:32 - Güncelleme : 30 May 2024 17:35
TSK personeline TikTok kullanımı yasaklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri personeline TikTok yasağı getirildi. Peki, bu yasak neden alındı ve ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte detaylar...

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen "TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik düzenlemeler yapıldı.

Bu düzenlemeler kapsamında, TSK personeline TikTok kullanımı yasaklandı.

TSK personeline TikTok kullanımı yasaklandı - 1. Resim

Karar, TikTok'un askeri personel üzerindeki potansiyel etkileri ve güvenlik riskleri göz önünde bulundurmasından dolayı alındı.

TSK'nin dijital güvenliğini ve operasyonel bütünlüğünü korumayı amaçlıyor.

Bu yeni düzenleme, TSK personelinin sosyal medya kullanımına getirilen son kısıtlama oldu.

Kurum içindeki güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: TGRT Haber
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