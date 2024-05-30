30 May 2024 17:32 - Güncelleme : 30 May 2024 17:35

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen "TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik düzenlemeler yapıldı.

Bu düzenlemeler kapsamında, TSK personeline TikTok kullanımı yasaklandı.

Karar, TikTok'un askeri personel üzerindeki potansiyel etkileri ve güvenlik riskleri göz önünde bulundurmasından dolayı alındı.

TSK'nin dijital güvenliğini ve operasyonel bütünlüğünü korumayı amaçlıyor.

Bu yeni düzenleme, TSK personelinin sosyal medya kullanımına getirilen son kısıtlama oldu.

Kurum içindeki güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.