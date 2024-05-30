TSK’da yeni dönem! Tanklar sessizce vuracak

30 May 2024 11:48 - Güncelleme : 30 May 2024 11:56

MKE, TSK envanterinde bulunan T155 K/M Fırtına Obüsleriyle ilgili farklı bir geliştirme programı başlattı.

İhracat konusunda motor ve transmisyon sorunlarına takılan Fırtına Obüsleri için 'Hibrit güç ve tahrik sistemi' entegre ediliyor. Yapılan yeni yazılım güncellemesi ile Fırtına Obüslerinin termal iz bırakmaması ve sessiz hareket etmesi amaçlandı.

Proje kapsamında, hibrit tahrik sisteminin tasarımı, üretimi, mekanik ve elektronik entegrasyonu, yazılımların oluşturulması ve devreye alınması çalışmaları, MKE ve ANZATSAN Mühendislik A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, obüsün tahrik sistemi dizelden hibrite dönüştürüldü.

UZUN ÖMÜRLÜ VE DÜŞÜK MASRAFLI

E-FIRTINA Projesi ile TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda, hibrit tahrik sistemiyle donatılmış, yeni nesil yazılım ve sistemlerle desteklenmiş, yakıt tüketimi çok az olan, uzun ömürlü ve bakım masrafları düşük savaş araçlarının üretilmesi hedefleniyor.

Bu sayede, özellikle motor ve transmisyon konusunda yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırılarak, yerli ve milli savunma sanayimizin gücü artırılacak.

E-FIRTINA, Türk savunma sanayisinin inovatif yaklaşımı ve mühendislik yetenekleriyle geliştirilmiş, TSK’nın modern savaş ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış yeni nesil bir Fırtına Obüsü olarak envantere giriyor.

Hibrit sistem entegrasyonu sayesinde, daha az yakıt tüketen ve uzun ömürlü olan bu araç, yerli üretimle yurt dışı bağımlılığını sona erdirecek ve savunma sanayimizin gücünü pekiştirecek.

TEKNİK ÖZELLİKLER