TTRAK hisse senetleri için temettü zamanı. Ödemeler başladı

08 Kasım 2024 13:29 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 13:33

Borsa İstanbul’da dikkat çeken firmalardan Türk Traktör TTRAK, temettü ödemesi ve hisse fiyat düzeltmesi yapıyor.

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TTRAK, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. temettü​ ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu.

TTRAK TEMETTÜ NE ZAMAN?

Borsa İstanbul​, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Türk Traktör tarafından 8 Kasım 2024 (bugün) tarihinde gerçekleştirilecek temettü ödemesiyle ilgili hisse fiyat düzeltme detaylarını duyurdu.

TTRAK TEMETTÜ NE KADAR?

Türk Traktör hisse sahipleri yapılan açıklamaya göre bugün brüt 26,9819558 TL, net olarak ise 24,2837602 TL temettü ödemesi alacak.

Hak kullanım tarihi 8 Kasım 2024 Cuma (bugün) olarak belirlendi. Yani yatırımcılar bugünden itibaren temettü ödemesini alabilecek.

Nakit bakiyeler ise 12 Kasım 2024 tarihinde kullanılabilir olacak.