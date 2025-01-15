TÜBİTAK 2204-A son başvuru tarihi ne zaman? Yarışmayı kazananlara verilecek ödül belli oldu

15 Ocak 2025 14:51 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 15:03

TUBİTAK tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 2204-A proje yarışmasının başvuruları bugün sona erecek. Başvuruların sona ermesine saatler kala yarışmada birinciye, ikinciye ve üçüncüye verilecek para ödüllerinin ne kadar olduğu merak edildi.

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2025 yılı başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

Genç bilim insanı adayları için düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihinin ne zaman olduğu ise merak ediliyor.

TUBİTAK 2204-A SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇA KADAR?

Öğrencilerin biyolojiden sosyolojiye, kimyadan yazılıma kadar toplam 12 alan içerisinde araştırma projelerini hazırlayarak gönderdiği TUBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın başvuruları bugün (15 Ocak 2025) saat 17.30'da sona erecek.

Yarışmaya katılacak olan öğrencilerin bu tarihe kadar TUBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

TUBİTAK 2204-A ÖDÜLLERİ NE KADAR?

TUBİTAK tarafından açıklanan bilgilere göre yarışmada bölgede birinci olan öğrencilere kişi başına 6 bin TL para ödülü verilecek. Danışman ödülü ise proje başına 3.500 TL olarak belirlenmiş.

Final yarışmasında ise ödül miktarları daha da artıyor. Final yarışmasında birinci olan öğrenciler kişi başına 22 bin TL ödül alırken danışmanlar ise 16 bin TL alacak.

İkinci ve üçüncüye verilecek olan ödüller ise şöyle: