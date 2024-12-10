TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak

10 Aralık 2024 13:33 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:36

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde görevlendirilmek üzere yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve usta branşlarında 42 personel alımı yapılacak.

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TÜBİTAK​ Başkanlığı'na 24 uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni ile 18 yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşanpersonel​ istihdam​ edilecek.

TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu iş başvuruları, TÜBİTAK resmi internet sitesinden alınacak. İstihdam edilecek 42 personel, TÜBİTAK'ın Ankara​ ve Kocaeli Gebze birimlerinde görevlendirilecek.

TÜBİTAK İŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi Gazete’de yayımlanan TÜBİTAK iş ilanına göre başvurular 16 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek.