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TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
10 Aralık 2024 13:33 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 13:36
TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde görevlendirilmek üzere yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve usta branşlarında 42 personel alımı yapılacak.

TÜBİTAK​ Başkanlığı'na 24 uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni ile 18 yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşanpersonelistihdam​ edilecek.

TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu iş başvuruları, TÜBİTAK resmi internet sitesinden alınacak. İstihdam edilecek 42 personel, TÜBİTAK'ın Ankara​ ve Kocaeli Gebze birimlerinde görevlendirilecek.

TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK 42 personel alımı yapacak - 1. Resim

TÜBİTAK İŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi Gazete’de yayımlanan TÜBİTAK iş ilanına göre başvurular 16 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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