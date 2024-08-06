Tüpraş 2024 ikinci çeyrek bilançosunu KAP'ta paylaştı

06 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:49

Tüpraş, dün yaptığı yönetim kurulu 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılmamasına karar aldığını açıklamıştı. Çeyrek bilançosu ve temettü tarihleri de merak konusu oldu.

TÜPRAŞ ÇEYREK BİLANÇOSU 2024

Son günlerde borsa şirketlerinin 1. çeyrek bilançoları gelmeye devam ederken TÜPRAŞ, 01.01.2024 – 30.06.2024 aralığında toplamda 5.351.345.000 TL kar açıklaması yaptı.

2023 yılı ilk 6 aylık dönemde 12.395.033.000 TL kar açıklarken şirketin net karı bir önceki seneye göre %57 oranda gerileme yaşadı.

Çeyreklik dönemde 5.004.075.000 TL net kar kazanırken geçen sene 6 aylık 13.97 milyar TL olarak açıklanan kar, 12.40 milyar TL olarak düzenlendi.

TÜPRAŞ TEMETTÜ VERECEK Mİ?

TUPRS, temettü ödeme kararı alırken 2024 yılında temettü tutarı hisse başına net 10,74 TL olurken tarihi 1 Ekim 2024 olarak belirlendi.

Ödeme 27 Eylül'de yapılırken 1 Ekim'de yatırımcıların hesaplarına geçmiş olacak. KAP'ta yer alan açıklama ise şöyle oldu:

"Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında,

- Ortaklara 23.000.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23.000.000.000,00 TL kâr payının ve 2.300.000.000,00 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl karlarından karşılanması,

- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi,

- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren ödenmeye başlanması hususlarının yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."