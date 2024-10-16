Türk evlerinin ikonuydu: Fiyatı altın ile yarışıyor! Sarı fincan takımları antikacıların gözdesi oldu

16 Ekim 2024 15:54 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:00

1980'ler ve 1990'larda yaygın olarak kullanılan Anchor Hocking üretimi sarı fincan takımları, günümüzde antika pazarı ve koleksiyonerler arasında popüler hale geldi. Hasar görmemiş ve orijinal dokusunu koruyan özelikle yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyor. İkinci el ilan sitelerinde, fincanların fiyatları yarım altın fiyatını dahi geçebiliyor.

Geçmiş yıllarda hemen hemen her evde bulunan ve özellikle Türk evlerinin ikonik objeleri haline gelen sarı fincan takımları, günümüzde antika meraklılarının gözdesi haline geldi. 1980'ler ve 1990'lar boyunca yaygın olarak kullanılan sarı renkli fincanlar, günümüzün modern tasarımlarına yenik düşüp raflardan kalksa da, antika değeri taşıyan nadir objeler olarak hayatına devam ediyor.

10 BİN LİRAYA ALICI BULABİLİYOR

ABD merkezli Anchor Hocking firması tarafından üretilen sarı fincan takımları, Türkiye'de de pek çok evde yer bulmuştu. Yıllar içerisinde demode olarak görülen ve birçok evde kullanım dışı kalsalar da günümüzde antika pazarında hatırı sayılır bir değere sahipler. İkinci el ilan sitelerinde ortalama 3 bin 500 lira seviyesine çıkan fincanlar, durumlarına ve modellerine bağlı olarak 10 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor.

FİYATLARI, YARIM ALTIN İLE YARIŞIYOR

Bilhassa hasar almamış, orijinal boyasını ve dokusunu korumuş olanların koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gördüğü belirtiliyor. Fiziki yapısının sağlamlığı ise fincanların değerini belirleyen en önemli unsurlar arasında yerini alıyor.

Haberin yazıldığı tarih itibarıyla yarım altın fiyatı 9 bin 565 TL seviyesinde. Çeyrek altın fiyatı ise 5 bin TL civarlarında dolaşıyor. İkinci el ilan sitelerine bakıldığında, sarı fincan takımları bazen yarım altından bile daha pahalı bir fiyatla ilana koyulduğu görülüyor. Eğer sizde de bu fincanlardan varsa, "eskidi" diye düşünüp atmayın.