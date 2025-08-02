Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen oyuncular listesi! İlk sırada o isim var

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde hazırlık karşılaşmaları sürüyor. Osimhen'in sarı kırmızılı ekibe katılmasının ardından en çok bonservis ödenen futbolcular da belli oldu.

EN FAZLA BONSERVİS ÖDENEN OYUNCULAR LİSTESİ

Türk futbolunda kıyasıya mücadeleler devam ederken transfer dönemi görüşmeleri de sürüyor.

Taraftarların heyecanla takip edilen transfer süreciyle beraber en fazla bonservis ödenen futbolcular da belli oldu. İşte liste:

Victor Osimhen – Napoli → Galatasaray – 75 milyon

Youssef En-Nesyri – Sevilla → Fenerbahçe – 19,5 milyon

Gabriel Sara – Norwich City → Galatasaray – 18 milyon

Mario Jardel – Porto → Galatasaray – 17,05 milyon

Cengiz Ünder – Olimpik Marsilya → Fenerbahçe – 15 milyon

Nicolo Zaniolo – Roma → Galatasaray – 15 milyon

Daniel Guiza – Mallorca → Fenerbahçe – 14 milyon

Mbaye Diagne – Kasımpaşa → Galatasaray – 13 milyon

Emmanuel Emenike – Spartak Moskova → Fenerbahçe – 13 milyon

Bruma – Sporting → Galatasaray – 13 milyon

OSİMHEN BONSERVİSİ NE KADAR?

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır."