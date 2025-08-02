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 | Sumru Tarhan

Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen oyuncular listesi! İlk sırada o isim var

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının başlamasına kısa süre kalırken transferler de devam ediyor. Osimhen transferinin duyurulmasının ardından en fazla bonservis ödenen futbolcular listesi de güncellendi.

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Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen oyuncular listesi! İlk sırada o isim var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 12:47

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde hazırlık karşılaşmaları sürüyor. Osimhen'in sarı kırmızılı ekibe katılmasının ardından en çok bonservis ödenen futbolcular da belli oldu.

EN FAZLA BONSERVİS ÖDENEN OYUNCULAR LİSTESİ

Türk futbolunda kıyasıya mücadeleler devam ederken transfer dönemi görüşmeleri de sürüyor.

Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen oyuncular listesi! İlk sırada o isim var

Taraftarların heyecanla takip edilen transfer süreciyle beraber en fazla bonservis ödenen futbolcular da belli oldu. İşte liste:

Victor Osimhen – – 75 milyon
Youssef En-Nesyri – Sevilla → – 19,5 milyon
Gabriel Sara – Norwich City → Galatasaray – 18 milyon
Mario Jardel – Porto → Galatasaray – 17,05 milyon
Cengiz Ünder – Olimpik Marsilya → Fenerbahçe – 15 milyon
Nicolo Zaniolo – Roma → Galatasaray – 15 milyon
Daniel Guiza – Mallorca → Fenerbahçe – 14 milyon
Mbaye Diagne – Kasımpaşa → Galatasaray – 13 milyon
Emmanuel Emenike – Spartak Moskova → Fenerbahçe – 13 milyon
Bruma – Sporting → Galatasaray – 13 milyon

Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen oyuncular listesi! İlk sırada o isim var

OSİMHEN BONSERVİSİ NE KADAR?

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

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ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#Napoli
#Fenerbahçe
#Türk Lirası
#Transferler
#Aktüel
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