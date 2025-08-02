Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen oyuncular listesi! İlk sırada o isim var

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde hazırlık karşılaşmaları sürüyor. Osimhen'in sarı kırmızılı ekibe katılmasının ardından en çok bonservis ödenen futbolcular da belli oldu.
Türk futbolunda kıyasıya mücadeleler devam ederken transfer dönemi görüşmeleri de sürüyor.
Taraftarların heyecanla takip edilen transfer süreciyle beraber en fazla bonservis ödenen futbolcular da belli oldu. İşte liste:
Victor Osimhen – Napoli → Galatasaray – 75 milyon
Youssef En-Nesyri – Sevilla → Fenerbahçe – 19,5 milyon
Gabriel Sara – Norwich City → Galatasaray – 18 milyon
Mario Jardel – Porto → Galatasaray – 17,05 milyon
Cengiz Ünder – Olimpik Marsilya → Fenerbahçe – 15 milyon
Nicolo Zaniolo – Roma → Galatasaray – 15 milyon
Daniel Guiza – Mallorca → Fenerbahçe – 14 milyon
Mbaye Diagne – Kasımpaşa → Galatasaray – 13 milyon
Emmanuel Emenike – Spartak Moskova → Fenerbahçe – 13 milyon
Bruma – Sporting → Galatasaray – 13 milyon
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde yer alan ifadeler şöyle oldu:
"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır."