Türk İş asgari ücret teklifi ne kadardı 2025? Bu yıl ödenecek tutar belli oldu

25 Aralık 2024 10:22 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:39

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk 3 toplantıdan sonuçsuz çıkmıştı. Ani bir kararla dün akşam son toplantı için görüşmeler yapılmıştı. Buna göre 2025 yılında asgari ücret zammı %30 olurken 22 bin 104 TL'ye ulaştı.

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Asgari ücret ara zam olacak mı 2025? Vatandaşın gözü gelecek olan açıklamaya çevrildi

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2025​ yılında milyonlarca vatandaşın alacağı asgari ücret zammında sona gelindi. 22 bin 104 TL olmasının ardından Türk İş'in teklifinin ne kadar olduğu da yeniden gündeme geldi.

TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ NE KADARDI 2025?

Dün akşam gerçekleşen toplantıya katılmayan Türk İş, asgari ücret beklentisini 29.583 TL olarak belirlemişti.

Türk İş'in asgari ücret toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Asgari ücret; “işçinin gıda, konut (kira, doğalgaz, elektrik, su), giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek ücret” olmalıdır. Komisyonda görev yapan işçiler, içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koymuş ve asgari ücretin bu çerçevede tespit edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

TÜRK-İŞ​ Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü “asgari ücret” gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir."

ASGARİ ÜCRET TEKRAR ARTACAK MI, EK ZAM​ OLUR MU?

2025 yılında verilecek olan asgari ücret miktarı dün akşam yapılan toplantı sonrasında belli oldu. %30 zamla beraber ücret 22 bin 104 TL oldu.

Asgari ücrete şu an için ara zam gündemde yer almıyor. Ara zam 2022-2023 temmuz aylarında uygulanmıştı ve daha sonra uygulanmamıştı.