Yeni asgari ücretin işverene maliyetinin ne kadar olduğu belli oldu

25 Aralık 2024 09:41 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olacağını açıkladı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından işverene maliyetinin ne kadar olacağı merak edildi.

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Asgari Ücret​ Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ başkanlığında dün (24 Aralık 2024 Salı) bakanlıkta dördüncü kez toplandı.

Yapılan toplantının ardından 2025 yılı için asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak açıklandı.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından işverene maliyetinin ne kadar olduğu gündeme geldi.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

2024 yılında SGK primi %15.5 (%5 indirimli) olarak 3.100,39 TL iken, işsizlik sigortası primi %2 400,05 TL olarak belirlenmişti.

Bu rakamlara göre 2024 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 23,502,94 TL olmuştu.

2025 yılında ise SG Primi 3.100,39 TL'den 4.030,73 TL'ye yükselirken, işsizlik sigortası primi ise 520,09 TL'ye çıktı.

Asgari ücretin 2025 yılındaki işverene maliyeti 7.052,39 TL artarak 30.555,33 TL'ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRET DEVLET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

2024 yılında asgari ücret için devlet tarafından belirlenen destek 700 TL olarak açıklanmıştı. 2025 yılında ise bu rakam 1000 TL'ye yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.