Türk Telekom çöktü mü? İnternet hizmetinde sorun yaşandığı belirtilmişti

11 Aralık 2024 13:48 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:49

Son 2 gündür Türk Telekom internet hizmetinde yaşanan bağlantı sorunları sonrasında aboneler sosyal medyada Türk Telekom internet sorunu hakkında paylaşım yaptı. Bugün devam eden internet hatası sonrasında sorun olup olmadığı araştırılmıştı.

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Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi internet hizmetinde bazı teknik problemler yaşandı. Downdetector​ raporlarına göre Türk Telekom internet hizmetinde dün akşamdan itibaren bazı erişim sorunları yaşanmıştı.

Kullanıcılar sosyal medya hesaplarında internet sorununun ne zaman çözüleceğine dair paylaşımlarda bulunuyor.

TÜRK TELEKOM İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ 11 ARALIK?

23 Ekim 1840 yılında PTT'nin telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 1995 tarihinde birbirinden ayırması sonucu kurulan şirketin birçok abonesi bulunuyor.

Öğlen saatlerinde yaşanan arıza sorunu çözüldü ve kullanıcıların raporlamaları normal seyrine döndü.

11 Aralık​ günü öğlen saatlerinde yaşanan internet sorunu sonrasında kullanıcılar internet sorunu olup olmadığını araştırmıştı. Downdetector raporlarına göre bugün Türk Telekom internet hizmetinde bazı sorunlar yaşanmıştı.

Anlık Downdetector raporlamalarına bakıldığında şu an için herhangi bir sorun gözükmüyor.

Problem yaşadığını belirten kullanıcıya verilen cevap şöyle olmuştu:

"Merhaba, çözüm için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

İNTERNETTE SORUN MU VAR SON DAKİKA?

11 Aralık günü bazı kullanıcılar internete bağlanma sorunu yaşadığını belirtti. Bazı zamanlarda hatlarda teknik problem yaşanabiliyor. Bu nedenle internet bağlantılarda sorun olduğu tahmin ediliyor.

Türk Telekom ekibi yaşanan arıza sonrası çalışmalarına devam ederken kısa süre içerisinde bağlantı hatası çözüldü.