Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Türk Telekom yeni CEO'su kim oldu? Ebubekir Şahin’e yeni görev

RTÜK Başkanlığı görevini sürdüren Ebubekir Şahin, Türk Telekom’da CEO’luk pozisyonuna atandı. Ebubekir Şahin'in biyografisi ve yaşam öyküsü, Türk Telekom’un yeni CEO’su olmasıyla birlikte merak odağı haline geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk Telekom yeni CEO'su kim oldu? Ebubekir Şahin’e yeni görev
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 15:47

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda gerçekleşen görev değişimi sonrasında koltuğunu Mehmet Daniş’e devreden , Genel Müdürlük görevine getirildi.

Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Sayın Ebubekir Şahin'i Şirketimiz Genel Müdürü olarak atamaya karar vermiştir

Türk Telekom yeni CEO'su kim oldu? Ebubekir Şahin’e yeni görev

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 senesinde Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Rize’de, lise öğrenimini ise Sakarya’da tamamladı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.

2002 senesinde ise Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini bitirdi.

Türk Telekom yeni CEO'su kim oldu? Ebubekir Şahin’e yeni görev

2014 - 2017 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık görevlerinde bulundu.

Şahin, 16 Ekim 2017 tarihinde AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi.

Üyelik görevini bir süre yürüttükten sonra 23 Ocak 2019’da Başkanlığı’na getirildi. Şahin, 4 dönem boyunca RTÜK Başkanlığı görevini üstlendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
RTÜK başkanını kim seçer? Yeni RTÜK başkanı Mehmet Daniş oldu
ETİKETLER
#Türk Telekom
#ebubekir şahin
#rtük
#başkanlık
#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu
#Görev Değişimi
#Telecommunications
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.