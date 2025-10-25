Türk Telekom yeni CEO'su kim oldu? Ebubekir Şahin’e yeni görev

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda gerçekleşen görev değişimi sonrasında başkanlık koltuğunu Mehmet Daniş’e devreden Ebubekir Şahin, Türk Telekom Genel Müdürlük görevine getirildi.

Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Sayın Ebubekir Şahin'i Şirketimiz Genel Müdürü olarak atamaya karar vermiştir

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 senesinde Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Rize’de, lise öğrenimini ise Sakarya’da tamamladı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu.

2002 senesinde ise Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini bitirdi.

2014 - 2017 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık görevlerinde bulundu.

Şahin, 16 Ekim 2017 tarihinde AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi.

Üyelik görevini bir süre yürüttükten sonra 23 Ocak 2019’da RTÜK Başkanlığı’na getirildi. Şahin, 4 dönem boyunca RTÜK Başkanlığı görevini üstlendi.