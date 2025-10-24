RTÜK başkanını kim seçer? Yeni RTÜK başkanı Mehmet Daniş oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye’de görsel ve işitsel yayınların denetiminden sorumlu en üst kamu otoritesidir. Kurul, yayın ilkelerine aykırı yayın yapan kuruluşlara yönelik yaptırımlar uygulayabilmektedir.

RTÜK BAŞKANI KİMDİR?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun başkanlık görevine bugün Mehmet Daniş seçilmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Daniş, daha önce üç dönem AK Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmıştır. TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı gibi görevlerde de bulunmuştur. Ayrıca 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Mehmet Daniş, yasama dönemlerinde birçok kanun hazırlık sürecinde aktif rol üstlenmiş bir isimdir. TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilmesinin ardından 27 Temmuz 2021 tarihinde göreve başlamış, dört yıl sonra Üst Kurul üyeleri arasından başkanlığa seçilmiştir.

RTÜK ÜYELERİ KİMLER?

RTÜK, TBMM Genel Kurulu tarafından seçilen dokuz üyeden oluşmaktadır. Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır ve her iki yılda bir üyelerin üçte biri yenilenir. Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkanlık süresi iki yıldır. Üst Kurul, yayıncılık sektörünü düzenleme ve denetleme görevini bağımsız biçimde yürütür.

RTÜK’ün mevcut üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır: Mehmet Daniş (Başkan), Orhan Karadaş (Başkan Vekili), Ahmet Can Buğday, Dr. Deniz Güçer, Ebubekir Şahin, Hasan Davulcu, İlhan Taşcı, Dr. Necdet İpekyüz ve Tuncay Keser. Bu isimler, TBMM tarafından belirlenen siyasi partilerin adayları arasından seçilmiştir.

RTÜK BAŞKANINI KİM SEÇER?

RTÜK başkanı, Üst Kurul üyeleri arasından seçilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenen dokuz üyeden oluşan Kurul, kendi içinden bir başkan ve bir başkan vekili belirler. Başkanlık süresi iki yıldır ve bu seçim, RTÜK’ün kendi bünyesinde yapılan oylama ile gerçekleşir.

Üst Kurulun üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçildiği için, başkanlık seçimi de Kurulun kendi üyeleri arasında yapılır.

RTÜK BAŞKANI MEHMET DANİŞ KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?

Mehmet Daniş, AK Parti milletvekili olarak görev yapmıştır. 22., 23. ve 24. dönemlerde Çanakkale milletvekili olarak TBMM’de yer almıştır. Siyasi kariyeri boyunca yasama faaliyetlerinde etkin rol oynamış, birçok kanun tasarısının hazırlık sürecine katkıda bulunmuştur. Ayrıca TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı ve Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Mehmet Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 27 Temmuz 2021 tarihinde RTÜK üyeliğine seçilmiştir. 24 Ekim 2025 tarihinde yapılan oylamada ise RTÜK Başkanı olarak göreve başlamıştır.