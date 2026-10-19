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Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:34

Türk turist sayısı 4 yılda 8'e katlandı, Mısır'ın turizm devi harekete geçti

Türkiye’den Mısır’a giden turist sayısında yaşanan dikkat çekici artış, ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki dev entegre turizm merkezi El Gouna’yı harekete geçirdi.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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Türk turist sayısı 4 yılda 8'e katlandı, Mısır'ın turizm devi harekete geçti
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 13:34

2022’de 40 bin olan Türk ziyaretçi sayısının 2025’te 330 bine ulaşmasıyla birlikte kent, yeni nesil seyahat vizyonunu bu güçlü potansiyelle buluşturma hedefinde. Kızıldeniz’in turkuaz lagünleri, yat marinaları, seçkin restoranları ve kozmopolit yaşamıyla El Gouna, Türk gezginleri ’ın farklı bir yüzünü keşfetmeye davet ediyor.

Geleneksel tatil kalıpları ve dar kapsamlı otel konaklamaları yerini bütüncül yaşam deneyimlerine bırakıyor. Günümüzün modern gezgini; yüksek standartlarda konaklamanın ötesine geçerek aktif kalabileceği, farklı mutfak kültürlerini keşfedebileceği, kültür-sanat ve spor etkinliklerine katılabileceği esnek bir seyahat ritmi arıyor.

Orascom Development tarafından geliştirilen El Gouna, 36 yıldır bu anlayış doğrultusunda şekillenen yapısıyla yeni nesil turizmin dünyadaki nitelikli örnekleri arasında gösteriliyor. Geçici bir tatil merkezinin ötesinde kurgulanan kent; Mısır’ın Kızıldeniz kıyısında 36,9 milyon metrekarelik alana yayılan, yaşam ve turizm olanaklarını bir arada sunan bütüncül bir yerleşim merkezi niteliğinde. Lagünlerle çevrili konumu, ikonik otelleri, gastronomi merkezleri ve canlı sosyal yaşamıyla El Gouna, konaklamayı tek başına bir destinasyon 
tecrübesine dönüştürüyor.

Değişen seyahat dinamikleri ve yeni nesil lüks anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Orascom Development’ın otel yönetimi alanında faaliyet gösteren bağlı şirketi Orascom Hotels Management’ın Mısır Genel Müdürü Ashraf El Siessy, bu yaklaşımın temelini şu sözlerle açıkladı: 

“Yeni nesil lüks seyahat anlayışı, yıldızlı otel standartlarının ötesine geçerek özgürlük, özgünlük ve entegre yaşam kültürü üzerinden şekilleniyor. Geçmişte izolasyon ve tesis içi konfor ön plandayken, bugün seyahat severlerin aradığı temel unsur kentsel dokuyla kurduğu organik bağ. El Gouna’da 36 yıldır tam da bu ruhu yaşatıyoruz. Sıradan bir otel kompleksinin ötesinde müstakil bir deneyim sunarak, konuklarımızın kusursuz biçimde entegre olmuş bu sahil kentinde her olanağa zahmetsizce ulaşmasını ve kendi önceliklerine uygun kişiselleştirilmiş rotalar çizmesini sağlıyoruz.”

Türkiye stratejik odakta

Yeni nesil seyahat trendlerini Türkiye’den Mısır’a yönelik halihazırda var olan güçlü talep ile buluşturmayı hedeflediklerini belirten Ashraf El Siessy, Türkiye pazarındaki stratejilerini şu sözlerle aktardı: “Mısır, Türkiye’den gelen seyahat severler nezdinde halihazırda yüksek bir popülariteye sahip. 2024 yılında yaklaşık 230 bin Türk turisti Mısır’da ağırladık, 2025 yılında ise Türkiye’den gelen ziyaretçi sayımızda yüzde 43’lük güçlü bir artış kaydettik. Bu var olan güçlü potansiyeli El Gouna’nın sunduğu ayrıcalıklı dünya ile buluşturmayı hedefliyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen’den Hurghada’ya gerçekleşen direkt uçuşlar ve havalimanına sadece 30 dakika mesafedeki konumumuz, Türk gezginler için konforlu ve hızlı bir ulaşım avantajı sağlıyor.”

Farklı mimariler, rafine lezzetler, kesintisiz bir yaşam ritmi

El Gouna, sunduğu konaklama seçeneklerinden sosyal olanaklarına kadar her detayında incelikle işlenmiş bir yaşam tarzı sergiliyor. Steigenberger Golf Resort’un Yukarı Nübye mimarisinden ilham alan mistik atmosferi, The Chedi’nin Asya zarafetini yansıtan tasarımı ve Casa Cook’un yalın estetiği, farklı zevklere hitap eden seçkin bir konaklama portföyünü aynı çatı altında buluşturuyor.

Kentte sabah lagünlerde rüzgarla buluşan bir kitesurf veya yelken deneyimiyle güne başlamak, öğleden sonra dünya standartlarındaki sahada golf oynamak, gün batımını lüks yatların sıralandığı marinada karşılamak ve akşamı dünya mutfaklarından seçkin lezzetler sunan restoranda geçirmek mümkün. Dalış, yoga, spa ve bütüncül wellness olanakları hareketli bir tatille dinlenme arayışını dengelerken; El Gouna Film Festivali, Tekne Fuarı ve Fotoğraf Haftası gibi uluslararası organizasyonlar kenti yıl boyunca küresel bir buluşma noktası haline getiriyor.

Destinasyondaki tüm otellerin Green Star sertifikasına sahip olması, temiz enerji kullanımı ve entegre atık yönetimi gibi uygulamalar ise lüks konforu sürdürülebilir bir çevre bilinciyle taçlandırıyor. Önümüzdeki dönemde otel portföyünü yeni yatırımlarla büyütmeyi ve dijital destinasyon yönetimiyle ziyaretçi deneyimini kolaylaştırmayı hedefleyen El Gouna, Mısır’ın köklü tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen gezginler için ideal bir başlangıç noktası olma yolunda gelişimini sürdürüyor.
 

ETİKETLER
#Mısır
#sabiha gökçen havalimanı
#El Gouna
#Orascom Development
#Ashraf El Siessy
#Aktüel
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