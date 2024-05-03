Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci hayatına dair bilgiler

03 May 2024 09:55 - Güncelleme : 03 May 2024 09:57

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut'un hayatı ve biyografisi

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut'un hayatı ve biyografisi

Turkcell 2 Mayıs 2024 tarihinde Olağan Genel Kurulu kapsamında yeni yönetim kurulu başkanı ve üyelerini belirledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı görevine devam ederken yönetim kurulu üyeliğine ise atanan isimlerin arasında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci yer aldı.

Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Naci İnci'nin hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Naci İnci 3 Kasım 1965 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı olan Arguça köyünde dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümünden mezun olan İnci doktorasını ise İngiltere'de bulunan Heriot-Watt Üniversitesi'nde fiber optik sensör alanında yaptı.

1993-1994 yılları arasında ise Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında çalışmalar yaptı.

Çalışmalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev aldı. 1996 yılında ise doçent oldu.

1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde öğretim uyesi olarak görev aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör oldu.

2014'ten başlayarak 2018 yılına kadar Fizik Bölümü başkanlığı yapan Naci İnci, 21 Ağustos 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.