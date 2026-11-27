Değişen dijital ihtiyaçlara en yenilikçi çözümleri en hızlı şekilde sunan Turkcell, Ortak Paketler ile kullanıcılarının ayrı ayrı ek paket satın alması yerine tek bir internet paketinin birlikte kullanabilmesini sağlıyor. Türkiye’de ilk kez bireysel faturalı hatların ortak kullanımına sunulan bu paylaşımlı paket modeli, farklı kişilerin internet ihtiyaçlarının tek bir GB havuzundan karşılanmasını sağlıyor.

“İnternet ihtiyacına tek paket üzerinden ortak çözüm”

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, yeni paketlerle ilgili şunları söyledi: “Turkcell olarak müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirme odağımıza devam ediyoruz. Sektörümüzde yine bir yenilik yaparak hayata geçirdiğimiz Ortak internet paketlerimizle müşterilerimiz, GB’larını paylaşarak kullanabiliyor. İnterneti paylaşmanın yepyeni hali olan bu paketlerimizle farklı ihtiyaçlara uygun seçenekleri hem esneklik hem de tasarruf avantajıyla sunuyoruz. Turkcell Çözüm Gücü anlayışımızla değer üreten yenilikçi hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Ortak internet havuzu, tek ödeme, kolay yönetim

Turkcell Ailem Ortak Paketleri kapsamında 25 GB, 50 GB ve 100 GB olmak üzere üç farklı seçenek sunuluyor. Bireysel faturalı Turkcell müşterileri, ihtiyaçlarına uygun paketi Turkcell uygulamasından satın alarak GB’ları kendisi dahil 5 kişi ortak kullanabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, internet ihtiyaçlarını birbirlerine tek tek GB transferi yapmak zorunda kalmadan karşılayabiliyor. Paket bedeli satın alan kişinin faturasına yansırken GB’ları paylaşan diğer kullanıcılardan herhangi bir ücret alınmıyor.

Turkcell Uygulamasından kolayca kişiler eklenip çıkarılabiliyor

Bireysel faturalı Turkcell müşterileri, Turkcell Uygulamasına giriş yaptıktan sonra popüler ek paketler ya da arama kısmından Ortak Paketleri tıklayarak Ortak Paketler sayfasına gidiyor. Paket satın alma işleminden sonra birlikte kullanmak istenen kişiler ekleniyor ve kullanımlar başlıyor. Kişi ekleme ve kişi silme işlemleri paket sahibi tarafından Turkcell Uygulaması üzerinden kolayca yapılabiliyor. Paket sahibinin her fatura döneminde 5 kez kişi ekleme ve 2 kez kişi silme hakkı bulunuyor. Yalnızca yurt içinde geçerli olan paketler, yine Turkcell uygulamasından cayma bedeli olmadan iptal edilebiliyor.

Turkcell Ailem Ortak Paketleri hakkında ayrıntılı bilgiye https://www.turkcell.com.tr/paket-ve-tarifeler/turkcell-ailem-ortak-paketleri adresinden ulaşılabiliyor.