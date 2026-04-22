Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Turkcell’den 5G uyumlu cihazlarda dev kampanya

Turkcell, 5G’ye erişimi yaygınlaştırmak amacıyla farklı marka ve model 5G uyumlu cihazlarda 20 Mayıs’a kadar sürecek kapsamlı bir kampanya başlattı.

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 11:59

serisi, tüketici kredisiyle peşin fiyatına 3 taksitle mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuldu. 27 Nisan itibarıyla belirli Samsung Galaxy modelleri de yüzde 50’ye varan indirimler ve peşin fiyatına 3 taksit seçeneğiyle vitrinlerde yerini alacak. Ayrıca Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno markalarının farklı modelleri de aynı tarihte peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla satışa çıkacak.

Türkiye’nin dönüşümüne öncülük eden Turkcell, 5G erişimini yurt çapında yaygınlaştıracak cihaz kampanyalarına devam ediyor. Başta iPhone ve Samsung olmak üzere farklı marka ve modelde 5G uyumlu cihazlar, avantajlı ödeme seçenekleri ve peşin fiyatına taksit imkanıyla Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuluyor. Taksit seçeneklerinden, yalnızca tüketici kredisi ile alım yapan bireysel Turkcell müşterileri faydalanabiliyor.

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Turkcell, 5G uyumlu cihazları tüketici kredisiyle peşin fiyatına taksit seçenekleriyle müşterilerine sunuyor.
iPhone 17 serisi tüketici kredisiyle peşin fiyatına 3 taksitle Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuldu.
27 Nisan itibarıyla belirli Samsung Galaxy modelleri yüzde 50’ye varan indirimler ve peşin fiyatına 3 taksit seçeneğiyle satışa sunulacak.
Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno markalarının farklı modelleri 27 Nisan’dan itibaren peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla satışa çıkacak.
Taksit seçeneklerinden yalnızca tüketici kredisiyle alım yapan bireysel Turkcell müşterileri faydalanabiliyor.
iPhone 17 modelinde 20 Mayıs’a kadar taksit imkanı sunulurken, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde bu imkan 20-26 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.
Samsung Galaxy modellerindeki yüzde 50’ye varan indirimler yalnızca 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak.
“Mağazaları yeniledik, şimdi de her bütçeye uygun 5G uyumlu cihazı müşterilerimizle buluşturuyoruz”

Turkcell’in 5G teknolojisini bütüncül bir ekosistem olarak gördüğüne değinen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, bu çerçevede ilk olarak Turkcell mağazalarını yenilediklerini belirtti.

Özdal; “Turkcell olarak önceliğimiz, 5G erişimini yurt çapında yaygınlaştırmak ve 5G dönüşümüne hız kazandırmak. Bu anlayışla mağazalarımızın fiziksel ve dijital altyapısını da 5G çağına uygun şekilde yeniledik. Şimdi de telefonları ‘beş’liyoruz. Her bütçeye uygun farklı marka ve model 5G uyumlu cihazları, avantajlı finansman çözümleriyle mağazalarımızda ve Pasaj’da müşterilerimizle buluşturuyoruz. Hedefimiz, yenilenen mağazalarımız, güçlü altyapımız ve teknolojimizle ‘Turkcell gücünde 5G’yi tüm Türkiye’nin deneyimleyebilmesini sağlamak” dedi.

iPhone 17 serisi peşin fiyatına 3 taksitle satışta

Sadece bireysel Turkcell müşterileri için geçerli olacak kampanyalar kapsamında ilk etapta, iPhone 17 256GB modelleri peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla Turkcell müşterileriyle buluşuyor. iPhone 17 modelinde 20 Mayıs’a kadar sunulan taksit imkânı, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde ise yalnızca 20-26 Nisan tarihleri arasında sunulacak.

Sınırlı sayıda seçili Samsung Galaxy modelinde 5 gün süreyle yüzde 50’ye varan indirimler

Kampanya kapsamında seçili Samsung Galaxy modelleri de yüzde 50’ye varan indirimlerle vitrinlerde ve Pasaj’da yerini alacak. Yüzde 50’ye varan indirim seçenekleri yalnızca 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında, sınırlı sayıda seçili Samsung Galaxy modellerinde geçerli olacak.

Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno’nun seçili modellerinde peşin fiyatına 6 taksit seçeneği

Son olarak Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno’nun 5G uyumlu seçili modellerinde peşin fiyatına 6, Samsung’un belirli model ve cihazlarında peşin fiyatına 3 taksit avantajı da müşterilerin beğenisine sunulacak.

Kampanyalarla ilgili detaylara www.turkcell.com.tr/pasaj internet sitesi üzerinden ve Turkcell uygulamasından ulaşabiliyor.

