Türkiye'de Instagram'a gelen erişim engeli sonrası birçok kullanıcı sorunsuz olarak uygulamaya girebiliyor

02 Ağustos 2024 23:20 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 23:20

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor

Sosyal medya platformu Instagram'a BTK tarafından erişim engeli getirilmesinin ardından kullanıcılar uygulamaya giriş yapamadı.

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKAR, NEDEN GELDİ?

Bugün sabah saatlerinden itibaren geçerli olan erişim engeli birçok kullanıcı tarafından tepki gördü.

Uraloğlu konuyla ilişkin şu sözleri söylemişti:

"Uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz çerçevemiz var. Uyardık ancak gerekli karşılığı alamadığımız için erişim engeli getirdik. Gereklilikleri yerine getirdiklerinde biz de yasağı kaldırmış olacağız.

Vatandaşımızın hissiyatını doğru yönetmeye çalışıyoruz. Biz iletişim halindeyiz. Türkiye temsilcisi olan ilgili ile beraber, arkadaşlarımız görüşme halinde. Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli, o eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak."

Kullanıcıların çoğu Instagram'a şu an sorunsuz olarak giriş yapabiliyorken resmi açıklama henüz gelmedi. Downdecetor'da yer alan raporlama şöyle:

BTK TARAFINDAN INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Bu sabah BTK katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle uygulamayı erişime kapattığını duyurmuştu. Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler yer alıyor.

INSTAGRAM ÇALIŞIYOR MU, SORUN MU VAR?

2 Ağustos günü BTK, uygulamaya erişim engeli getirildiğini şu açıklama ile duyurmuştu:

“Instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.”

Akşam saatlerinde kullanıcılar uygulamaya sorunsuz olarak girmeye başlarken bazı kullanıcılar da sorun devam ediyor.