BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dün gece saatlerinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Ülke genelinde bomba etkisine neden olan haberin ardından milyonlarca kullanıcı platformuna giriş yapmak için araştırma yapmaya başladı. Peki, erişim engeli getirilen İnstagram'a nasıl girilir? VPN ile İnstagram'a girilir mi? VPN nasıl indirilir? İşte detaylar...
Türkiye'de milyonlarca kullanıcı İnstagram engelini konuşuyor.
Sabah saatlerinde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan İnstagram'a erişim engeli geldi.
Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada 'katalog suçlar' konusuna dikkat çekilirken atılan bu adım, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yasağın ne zaman kalkacağına dair pek çok detay kullanıcılar tarafından merak edilirken, aynı zamanda arama motorunda "İnstagram'a nasıl girilir" ve "VPN nasıl indirilir?" en çok araştırılan konular arasına girdi.
INSTAGRAM'A VPN İLE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
instagram uygulamasına mobil üzerinden giriş yapabilmek için
Cihazınızın ayarlar menüsünü kullanarak başlayın.
Ağ ve İnternet bölümüne gidin, burada VPN seçeneğini bulun.
Seçmek istediğiniz VPN'i bulun ve üzerine tıklayın.
İnstagram'ın erişim kısıtlamasının olmadığı bir ülkeyi seçin.
Kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
Son olarak, 'Bağlan' seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.
Bu adımları izleyerek, Instagram'a erişim engeli olmayan bir ülkeden bağlanabilirsiniz. VPN kullanımı, internet üzerinde anonim bir şekilde gezinmenizi sağlar ve coğrafi kısıtlamaları aşmanıza yardımcı olur.
ÜCRETSİZ VPN UYGULAMALARI
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1.1.1.1: Faster Internet
Windscripe
BetternetVPN
ANDROID CİHAZLARDA VPN KULLANIMI
Google Play Store'a girin
VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza indirin
Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın
Karşınıza çıkan uyarıya izin verin
Instagram'ı açtığınızda, farklı bir ülkede göründüğünüz için şüpheli giriş uyarısı alabilirsiniz. "Giriş yapmaya çalışan bendim" seçeneğini seçin
iOS CİHAZLARDA VPN KULLANIMI
App Store'a girin
VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza indirin
Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın
Karşınıza çıkan uyarıya izin verin.
Instagram'ı sorunsuz şekilde kullanmaya başlayın
Türkiye'den Instagram'a erişmek isteyen vatandaşlar VPN uygulamalarını telefon ve bilgisayarlarına indirerek kullanmaya devam edebiliyor.