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BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 17:05 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:23
BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dün gece saatlerinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Ülke genelinde bomba etkisine neden olan haberin ardından milyonlarca kullanıcı platformuna giriş yapmak için araştırma yapmaya başladı. Peki, erişim engeli getirilen İnstagram'a nasıl girilir? VPN ile İnstagram'a girilir mi? VPN nasıl indirilir? İşte detaylar...

Türkiye'de milyonlarca kullanıcı İnstagram engelini konuşuyor.

Sabah saatlerinde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan İnstagram'a erişim engeli geldi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada 'katalog suçlar' konusuna dikkat çekilirken atılan bu adım, sosyal medyanın gündemine oturdu.

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor - 1. Resim

Yasağın ne zaman kalkacağına dair pek çok detay kullanıcılar tarafından merak edilirken, aynı zamanda arama motorunda "İnstagram'a nasıl girilir" ve "VPN nasıl indirilir?" en çok araştırılan konular arasına girdi.  

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor - 2. Resim

 INSTAGRAM'A VPN İLE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

instagram uygulamasına mobil üzerinden giriş yapabilmek için 

Cihazınızın ayarlar menüsünü kullanarak başlayın.

Ağ ve İnternet bölümüne gidin, burada VPN seçeneğini bulun.

Seçmek istediğiniz VPN'i bulun ve üzerine tıklayın.

İnstagram'ın erişim kısıtlamasının olmadığı bir ülkeyi seçin.

Kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Son olarak, 'Bağlan' seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor - 3. Resim

Bu adımları izleyerek, Instagram'a erişim engeli olmayan bir ülkeden bağlanabilirsiniz. VPN kullanımı, internet üzerinde anonim bir şekilde gezinmenizi sağlar ve coğrafi kısıtlamaları aşmanıza yardımcı olur.

ÜCRETSİZ VPN UYGULAMALARI

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BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor - 4. Resim

ANDROID CİHAZLARDA VPN KULLANIMI

Google Play Store'a girin

VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza indirin

Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın

Karşınıza çıkan uyarıya izin verin

Instagram'ı açtığınızda, farklı bir ülkede göründüğünüz için şüpheli giriş uyarısı alabilirsiniz. "Giriş yapmaya çalışan bendim" seçeneğini seçin

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor - 5. Resim

iOS CİHAZLARDA VPN KULLANIMI

App Store'a girin

VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza indirin

Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın

Karşınıza çıkan uyarıya izin verin.

Instagram'ı sorunsuz şekilde kullanmaya başlayın

BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor - 6. Resim

Türkiye'den Instagram'a erişmek isteyen vatandaşlar VPN uygulamalarını telefon ve bilgisayarlarına indirerek kullanmaya devam edebiliyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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