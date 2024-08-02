BTK erişim engeli getirdi kullanıcılar çıldırdı! Herkes ‘İnstagram’a nasıl girilir?’ diye araştırıyor

02 Ağustos 2024 17:05 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı! Instagram'ın engelinin ne zaman açılacağı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı! Instagram'ın engelinin ne zaman açılacağı belli oldu

Instagram'ı en çok kullanan 5 ülke: İşte Instagram erişim engeli yaşayan Türkiye'nin kullanıcı sayısı

Instagram'ı en çok kullanan 5 ülke: İşte Instagram erişim engeli yaşayan Türkiye'nin kullanıcı sayısı

Türkiye'de milyonlarca kullanıcı İnstagram engelini konuşuyor.

Sabah saatlerinde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan İnstagram'a erişim engeli geldi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada 'katalog suçlar' konusuna dikkat çekilirken atılan bu adım, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yasağın ne zaman kalkacağına dair pek çok detay kullanıcılar tarafından merak edilirken, aynı zamanda arama motorunda "İnstagram'a nasıl girilir" ve "VPN nasıl indirilir?" en çok araştırılan konular arasına girdi.

INSTAGRAM'A VPN İLE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

instagram uygulamasına mobil üzerinden giriş yapabilmek için

Cihazınızın ayarlar menüsünü kullanarak başlayın.

Ağ ve İnternet bölümüne gidin, burada VPN seçeneğini bulun.

Seçmek istediğiniz VPN'i bulun ve üzerine tıklayın.

İnstagram'ın erişim kısıtlamasının olmadığı bir ülkeyi seçin.

Kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Son olarak, 'Bağlan' seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

Bu adımları izleyerek, Instagram'a erişim engeli olmayan bir ülkeden bağlanabilirsiniz. VPN kullanımı, internet üzerinde anonim bir şekilde gezinmenizi sağlar ve coğrafi kısıtlamaları aşmanıza yardımcı olur.

ÜCRETSİZ VPN UYGULAMALARI

VPN Hotspot Super VPN Proxy

VPN Proxy Master - Super VPN

Free VPN: Sınırsız VPN Proxy

1.1.1.1: Faster Internet

Windscripe

BetternetVPN

ANDROID CİHAZLARDA VPN KULLANIMI

Google Play Store'a girin



VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza indirin



Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın



Karşınıza çıkan uyarıya izin verin



Instagram'ı açtığınızda, farklı bir ülkede göründüğünüz için şüpheli giriş uyarısı alabilirsiniz. "Giriş yapmaya çalışan bendim" seçeneğini seçin

iOS CİHAZLARDA VPN KULLANIMI

App Store'a girin



VPN aratmasında istediğiniz uygulamayı telefonunuza indirin



Uygulamayı açın ve ‘Bağlan’ butonuna tıklayın



Karşınıza çıkan uyarıya izin verin.



Instagram'ı sorunsuz şekilde kullanmaya başlayın

Türkiye'den Instagram'a erişmek isteyen vatandaşlar VPN uygulamalarını telefon ve bilgisayarlarına indirerek kullanmaya devam edebiliyor.