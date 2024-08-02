Instagram'ı en çok kullanan 5 ülke: İşte Instagram erişim engeli yaşayan Türkiye'nin kullanıcı sayısı

02 Ağustos 2024 15:22 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:23

Türkiye 2 Ağustos Cuma günü Instagram'a erişim engeli ile karşılaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişim engeli getirdi. Milyonlarca kullanıcı profil hesabına erişemedi. Kullanıcılar Instagram'a erişim sebebini araştırmaya başladı.

BTK'NIN GEREKÇESİ

BTK'dan yapılan açıklamada, sosyal medya platformunun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. BTK'nın internet sitesindeki sorgulama menüsünde de, Instagram'a erişimin engellendiği bilgisi yer aldı.

Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var. Engelin ne zaman kaldırılacağı ya da başka yaptırımlar olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

PROFİL, HİKAYE VE DM AÇILMIYOR

Instagram ana sayfası açılsa da profil ve hikaye, dm kutusu gibi bölümler açılmıyor. Dünyaca ünlü popüler sosyal medya uygulaması Instagram'ın Türkiye’de ne zaman erişime açılacağı merak konusu. Instagram’dan para kazanan birçok fenomen ve içerik üreticisi açıklamalara odaklanmış durumda. Türkiye de Meta çatısı altındaki uygumalayı en çok kullanan ülkelerden. Instagram’ı en çok kullanan ülkelerin listesi tekrar gündeme geldi. Erişim engeli getirilen Instagram’daki en büyük 5. Kullanıcı topluluğunu Türkiye oluşturuyor.

TÜRKİYE DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 5. INSTAGRAM KULLANICISI

1. Hindistan 363 milyon

2. ABD 167 milyon

3. Brezilya 134 milyon

4. Endonezya 101 milyon

5. Türkiye 57 milyon

2022 verilerine göre; listenin ilk sırasına yerleşen ülke 230,25 milyon kullanıcı ile Hindistan olurken, onu sırasıyla 159,75 milyon ile ABD, 119,45 milyon ile Brezilya, 99,15 milyon ile Endonezya, 63 milyon ile de Rusya takip etti.