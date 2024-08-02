Instagram erişim engeli sonrası merak edildi: Türkiye'de şimdiye kadar kapatılan sosyal medya platformları

02 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı! Instagram'ın engelinin ne zaman açılacağı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı! Instagram'ın engelinin ne zaman açılacağı belli oldu

Instagram'ı en çok kullanan 5 ülke: İşte Instagram erişim engeli yaşayan Türkiye'nin kullanıcı sayısı

Instagram'ı en çok kullanan 5 ülke: İşte Instagram erişim engeli yaşayan Türkiye'nin kullanıcı sayısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), popüler sosyal medya ağı Instagram'a erişim engeli getirdi. Bu karar, BTK'nın "Site Sorgulama" sayfasında erişim engelinin duyurulmasıyla kullanıcılar arasında büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırdı.

"Instagram çöktü mü?" ve "Instagram neden kapatıldı?" gibi sorular, sosyal medya ve arama motorlarında hızla yayılarak gündemin ana başlıklarından biri haline geldi.

Türkiye'de internet erişim engelleri, daha önce de çeşitli platformlar ve web siteleri üzerinde uygulanmış olsa da Instagram gibi geniş kullanıcı kitlesine sahip bir platformun engellenmesi etkisinin büyük olması nedeniyle dikkat çekti. Peki Türkiye'de şimdiye kadar engellenen sosyal medya siteleri hangileri?

BAŞROLDE YOUTUBE VAR!

YouTube, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından ilk olarak 6 Mart 2007 tarihinde, ikinci olarak da 17 Ocak 2008'de engellendi. Bu kararın sebebi ise, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli sözlerin sarf edildiği bir videonun platformda paylaşılmış olmasıydı.

Yunan kullanıcı Kostas Papafloratos tarafından "Stavreatos" takma adıyla YouTube'a yüklenen ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren video, Türkiye çapında tepkilere neden olmuştu.

Webtekno'nun aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcısı Nurten Altınok, sitedeki hakaret içeren unsurların kaldırılması durumunda erişim yasağının da kalkacağını söylemişti. Nitekim YouTube videoyu kaldırdıktan sonra yasak kalkmıştı.

2007 yılında yaşanan bu olayın ardından Türkiye, Türk Ulusu ve Atatürk'e karşı hakaret ve küfür içeren videoları barındırdığı gerekçesi ile, T.C. Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17 Ocak 2008 tarihinde aldığı 2008/55 nolu kararıyla YouTube'a erişimi ikinci kez engelledi.

Fakat bunlarla da bitmedi. YouTube; 13 Mart 2008, 3 Kasım 2010, 27 Mart 2014 ve 6 Nisan 2015 tarihlerinde de çeşitli sebeplerle erişime engellenmiş, erişim engeline yol açan durumlar platform tarafından çözüldükten sonra yeniden açılmıştı.

X (TWİTTER) DA BİR DÖNEM YASAKLIYDI!

20 Mart 2014 tarihinde X (o dönemki adıyla Twitter) platformu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların şikayetleri üzerine Twitter'da kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince erişimi engelleme kararları verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Twitter adlı internet sitesi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vermiş olduğu kararları yok saymıştır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın ileride telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerinin önlenmesi için başka bir seçenek kalmadığından mahkeme kararları doğrultusunda Twitter'a erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır." denilmişti.

3 Nisan 2014'te Twitter'a getirilen yasak kaldırıldı. Fakat bu tarihten kısa bir süre sonra, sosyal medya platformu 6 Nisan 2015'te yeniden engellendi. Yine çok geçmeden erişim yasağı kaldırıldı.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, "Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şunu der, hiç beni ilgilendirmiyor." sözlerini sarf etmişti.

WIKIPEDIA DA YASAKLARDAN NASİBİNİ ALMIŞTI

Her ne kadar sosyal medya platformu olmasa da Wikipedia'nın tüm dillerinin Türkiye'den engellenmesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), 5651 sayılı kanununun verdiği yetkiye dayanarak 29 Nisan 2017'de aldığı idari tedbir kararıyla gerçekleşti.

T.C. Anayasa Mahkemesi, 26 Aralık 2019'da erişiminin engellenmesinin "ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna" hükmetti. AYM, Sulh Ceza Hakimliğinden Wikipedia'nın yasağının kaldırılmasını istedi ve karar 15 Ocak 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Toplamda 991 gün boyunca engelli kalan Wikipedia, 15 Ocak 2020 tarihinde fiilen erişime açıldı.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram erişim engeli ile ilgili açıklama yaptı. "Instagram ne zaman düzelir?" diye soranlar için Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz çerçevemiz var. Uyardık ancak gerekli karşılığı alamadığımız için erişim engeli getirdik. Gereklilikleri yerine getirdiklerinde biz de yasağı kaldırmış olacağız. Biz hukuk ülkesiyiz. Mutlaka bunu takip ediyoruz. Birçok söylediğimizi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen olmadığı oluyor. Gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz.

Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksiklikler belli. Eksiklikler giderildiğinde engeli kaldırmış olacağız. Burası kanunları olan bir ülke, herkesin buna uymasını istiyoruz net olarak."

TÜRKİYE'DE ERİŞİME KAPATILAN DİĞER SİTELER

Webtekno'da yer alan habere göre, Türkiye'de geçmişte çeşitli nedenlerle erişime engellenen internet siteleri şöyle:

Ekşi Sözlük

Last.fm

Imgur

DW

Dropbox, Google Drive, OneDrive, GitHub