Türkiye-Avusturya Maçını Portekizli hakem yönetecek

02 Temmuz 2024 18:48 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 18:49

2024 Avrupa Şampiyonasına F grubunda 2 galibiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı, 6 puanla ikinci olarak bu akşam çıkacağı maçta D grubu lideri Avusturya ile eşleşti.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

EURO 2024’ün son 16 turu 2 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile 22.00’da Almanya Leipzig’de oynanacak Türkiye-Avusturya Maçının hakemi Portekizli hakem Artur Soares Dias oldu.

ARTUR SOARES DİAS EURO 2024’TE HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Portekizli hakem Artur Soares Dias Euro 2024’te Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere Maçını yönetti.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇINI YÖNETECEK HAKEM NERELİ?

2010 yılından itibaren FIFA ve UEFA’nın uluslararası hakem listesinde yer alan 44 yaşındaki Artur Soares Dias Portekiz asıllıdır.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, D Grubundan eşleştiği Avusturya ile 2 Temmuz 2024 Salı günü TSİ 22.00’da mücadele edecek.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Avusturya Milli Maçı 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’da TRT1 kanalında yayınlanacak.