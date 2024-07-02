Türkiye-Avusturya Maçını Portekizli hakem yönetecek
EURO 2024’te son 16 turda 2 Temmuz 2024 Salı günü TSİ 22.00’da gerçekleşecek olan Türkiye-Avusturya Maçını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.
2024 Avrupa Şampiyonasına F grubunda 2 galibiyetle başlayan A Milli Futbol Takımı, 6 puanla ikinci olarak bu akşam çıkacağı maçta D grubu lideri Avusturya ile eşleşti.
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇININ HAKEMİ KİM?
EURO 2024’ün son 16 turu 2 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile 22.00’da Almanya Leipzig’de oynanacak Türkiye-Avusturya Maçının hakemi Portekizli hakem Artur Soares Dias oldu.
ARTUR SOARES DİAS EURO 2024’TE HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?
Portekizli hakem Artur Soares Dias Euro 2024’te Polonya-Hollanda ve Danimarka-İngiltere Maçını yönetti.
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇINI YÖNETECEK HAKEM NERELİ?
2010 yılından itibaren FIFA ve UEFA’nın uluslararası hakem listesinde yer alan 44 yaşındaki Artur Soares Dias Portekiz asıllıdır.
AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, D Grubundan eşleştiği Avusturya ile 2 Temmuz 2024 Salı günü TSİ 22.00’da mücadele edecek.
TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye-Avusturya Milli Maçı 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’da TRT1 kanalında yayınlanacak.