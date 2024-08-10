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Türkiye, Brezilya maçını kazanırsa olimpiyatlarda bronz madalya kazanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Ağustos 2024 17:54 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 18:17
Türkiye, Brezilya maçını kazanırsa olimpiyatlarda bronz madalya kazanacak

Paris Olimpiyatları'nda oynanan müsabakalar sürerken bugün Türkiye - Brezilya 3.lük maçı oynanacak. Karşılaşmanın sonucunda organizasyonda maçlar sona ererken Filenin Sultanları Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, hangi kanalda gündeme geldi.

Filenin Sultanları bugün Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile karşılaşırken maç sonucunda bronz madalya kazanabilecek.

Karşılaşmaya dakikalar kala Türkiye - Brezilya bronz madalya maçının nereden izleneceği merak edildi.

TÜRKİYE - BREZİLYA BRONZ MADALYA MAÇI NE ZAMAN?

Olimpiyatlarda oynanacak olan Filenin Sultanları ile Brezilya mücadelesi 18.15'te başlarken maçı kazanmamız halinde bronz madalyayı kazanarak organizasyondan ayrılacağız.

Türkiye, Brezilya maçını kazanırsa olimpiyatlarda bronz madalya kazanacak - 1. Resim

TÜRKİYE - BREZİLYA 3.LÜK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 3.lük için çıkacağı maçta Brezilya ile yarışacağız.

Müsabakayı kazanırsak bronz madalya kazanacağız ve olimpiyatları 3. olarak tamamlayacağız.

18.15'te oynanacak olan mücadele, TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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