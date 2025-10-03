Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Milli maçın aday kadrosu açıklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ile 11 Ekim tarihinde karşı karşıya gelecek. Maç heyecanla beklenirken oynanacağı stadyum da duyurulmuştu.
Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak olan maçın tarihi 11 Ekim olurken maç saati 21.45 olarak duyuruldu. Maç biletleri satışa çıkarken binlerce kişi stadyumda maçı canlı olarak takip ederek milli takımımıza destek olacak. Karşılaşmanın misafir tribün biletleri bin 750 liradan satışa çıkarken karşılaşma Bulgaristan'da oynanacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile oynanacak olan müsabakanın oynanacağı stadyum belli oldu. Maç, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.
Kaleciler
Altay Bayındır
Berke Özer
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Defans
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Samet Akaydin
Yusuf Akçiçek
Zeki Çelik
Orta Saha
Atakan Karazor
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Forvet
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün