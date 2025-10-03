Menü Kapat
Hava Durumu
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Milli maçın aday kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geleceğiz. Nefes kesen maça kısa süre kala Bulgaristan maçının nerede oynanacağı da araştırıldı.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Milli maçın aday kadrosu açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 15:18

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemelerinde ile 11 Ekim tarihinde karşı karşıya gelecek. Maç heyecanla beklenirken oynanacağı stadyum da duyurulmuştu.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak olan maçın tarihi 11 Ekim olurken maç saati 21.45 olarak duyuruldu. Maç biletleri satışa çıkarken binlerce kişi stadyumda maçı canlı olarak takip ederek milli takımımıza destek olacak. Karşılaşmanın misafir tribün biletleri bin 750 liradan satışa çıkarken karşılaşma Bulgaristan'da oynanacak.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Milli maçın aday kadrosu açıklandı

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ STATTA?

2026 FIFA 'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile oynanacak olan müsabakanın oynanacağı stadyum belli oldu. Maç, Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Milli maçın aday kadrosu açıklandı

MİLLİ TAKIM BULGARİSTAN ADAY KADROSU

Kaleciler

Altay Bayındır

Berke Özer

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Defans

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Milli maçın aday kadrosu açıklandı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Samet Akaydin

Yusuf Akçiçek

Zeki Çelik

Orta Saha

Atakan Karazor

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Orkun Kökçü

Türkiye Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Milli maçın aday kadrosu açıklandı

Salih Özcan

Forvet

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

