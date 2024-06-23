Türkiye Çekya maçında Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan ve Kaan Ayhan üçlüsünden ikisinin stoper oynaması bekleniyor

23 Haziran 2024 15:11 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:34

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ikinci maçlarında Türkiye ve Portekiz karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, Portekiz'e 3-0 yenilerek gruptan çıkma ümitlerini son maça bıraktı.

Karşılaşmada Ay-Yıldızlıların stoperlerinden Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.

Milli takımda Samet Akaydın ise sakatlandı ve sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.

EURO 2024 MİLLİ TAKIMIN ÇEKYA MAÇINDA STOPERİ KİM OLACAK?

Abdülkerim'in yokluğu ve Samet'in oynamaması durumunda stoper olarak Merih Demiral, Ahmetcan Kaplan ve Kaan Ayhan üçlüsünden ikisinin Çekya maçında forma giymesi bekleniyor.

Kaan Ayhan'ın stopere çekilmesi durumunda Ay-Yıldızlıların Çekya karşılaşmasında orta saha formasyonu da değişecek.

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Merih Demiral Suudi Arabistan Ligi'nde yer alan Al-Ahli takımında forma giyiyor.

Milli futbolcu bu sezon çıktığı 21 maçta 1.682 dakika oynama süresi buldu ve 1 gol ile asist yaptı.

Sezon boyunca 4 sarı, 1 kırmızı kart gören yıldız isim kariyerinde Juventus, Atalanta gibi büyük kulüplerde oynadı.

AHMETCAN KAPLAN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

21 yaşındaki genç yıldız Hollanda devi Ajax'ta forma giyiyor.

2023-2024 sezonunda toplam 24 maça çıkarak 1.773 dakika oynama süresi buldu.

Bu maçlarda 4 sarı, 1 kırmızı kart görürken 3 asist yaptı.