Türkiye Çekya maçının hakemi Istvan Kovacs karnesi

24 Haziran 2024 12:05 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:28

A Milli Takım, EURO 2024 grup aşmasında ilk maçta Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

İkinci karşılaşmalarda ise Portekiz ile eşlesen Ay-Yıldızlılar karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılarak gruptan çıkma ümidini son maça bıraktı.

Grup aşamasının son maçını Türkiye, Çekya ile 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da bulunan Volkspark Stadı'nda oynacak.

22.00'da başlayacak olan maçta düdüğü Rumen hakem Istvan Kovacs çalacak.

Yardımcılığını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek.

Dördüncü hakem olarak Espen Eskas görev alırken VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak.

ISTVAN KOVACS'IN TÜRKİYE KARNESİ

2007 yılından beri profesyonel olarak hakemlik yapan Istvan Kovacs kariyeri boyunca A Milli Takım'ın sadece 17 Kasım 2018 yılında UEFA Uluslar B Ligi'nde İsveç ile karşı karşıya geldiği maçı yönetti.

Karşılaşmada A Milli Takım 1 sarı kart görürken rakip ise toplamda 2 sarı kart gördü.

Türkiye Süper Ligi'nde ise deneyimli hakem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın birer maçlarını yönetti.

Bu maçlarda Fenerbahçe berabere kalırken Galatasaray ise mağlup oldu.

2023-2024 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi 6, UEFA AVrupa Ligi 2, Avrupa Şampiyonası Play-OFF 1, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 2, SuperLiga 14, Super Liga Şampiyona grubu 2, SuperLiga Düşme grubu 2, Saudi Pro League 2, Cupa Romaniei'de 1 maç yönetti.

Bu maçlarda toplam 188 sarı, 6 sarıdan kırmızı, 1 kırmızı kart ve 7 penaltı verdi.