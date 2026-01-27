Menü Kapat
10°
Türkiye dünyanın en iyi 5 batık dalış destinasyonu arasında yer aldı

ABD’nin önde gelen dalış yayınlarından Scuba Diving Magazine tarafından düzenlenen Readers’ Choice Awards 2026’da Türkiye, 7 farklı kategoride ödül alarak dünya dalış turizmindeki yerini güçlendirdi. Türkiye, okuyucu oylarıyla dünyanın “En İyi 5 Batık Dalışı Destinasyonu” arasında yer alarak, dalış turizminde küresel ölçekte dikkat çeken ülkeler arasına girdi.

Türkiye dünyanın en iyi 5 batık dalış destinasyonu arasında yer aldı
27.01.2026
27.01.2026
saat ikonu 10:29

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen ödüller; son iki yıl içinde dalış yaptıkları destinasyonları değerlendiren 10 binden fazla Scuba Diving okurunun oylarıyla belirlendi. Türkiye, tarihi batıklarıyla öne çıktığı bu prestijli değerlendirmede, farklı disiplinlerde de üst sıralarda yer alarak çok yönlü bir dalış destinasyonu olduğunu ortaya koydu.

Türkiye dünyanın en iyi 5 batık dalış destinasyonu arasında yer aldı



Türkiye’nin dünyanın en iyi beş batık dalışı destinasyonu arasında gösterilmesinde, 2021’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın girişimleriyle dalış turizmine açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nın uluslararası ölçekte yarattığı fark belirleyici rol oynuyor. Birinci Dünya Savaşı’na ait batıkların orijinal konumlarında korunarak dalışa açıldığı dünyadaki ilk sualtı parklarından biri olan Gelibolu, tarih ve dalışı aynı noktada buluşturan özgün yapısıyla küresel dalış topluluğunun ilgisini çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un daha önce Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda dalış gerçekleştirmesi, bu alana verilen önemin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkarken, tarihi batıkların korunarak turizme kazandırılması yönündeki vizyonu da ortaya koyuyor.

Türkiye dünyanın en iyi 5 batık dalış destinasyonu arasında yer aldı

Türkiye; batık dalışındaki başarısının yanı sıra fiyat-performans dengesi, mağara ve kovuk dalışları, yeni başlayanlar için uygun dalış alanları, kıyıdan dalış imkanları, duvar dalışları ve şnorkelle dalış olanaklarıyla da öne çıkarak, 7 ayrı kategoride dünya çapında en çok tercih edilen destinasyonlar arasında gösterildi.

Türkiye dünyanın en iyi 5 batık dalış destinasyonu arasında yer aldı

ULUSLARARASI TÖRENDE TÜRKİYE’NİN SUALTI TURİZMİ VURGUSU

Ödül töreni, dünyanın en büyük uluslararası su sporları fuarı olan Boot Düsseldorf kapsamında, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Almanya’da gerçekleştirildi.

Törende; Türkiye turizm otoriteleri, Çanakkale Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı temsilcileri ve turizm paydaşları bir araya gelerek, sürdürülebilir dalış turizmi ve deniz koruma alanındaki çalışmaları kutladı.

TGA yetkilileri, Scuba Diving okurlarının Türkiye’nin eşsiz dalış noktalarına gösterdiği ilgiden duyulan memnuniyeti dile getirirken; Kaş’tan Fethiye’ye, Bodrum’dan Çanakkale Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’na uzanan batık ağırlıklı dalış rotalarının, farklı seviyelerdeki dalgıçlara üst düzey deneyimler sunduğunu vurguladı.

Türkiye dünyanın en iyi 5 batık dalış destinasyonu arasında yer aldı

BOOT DÜSSELDORF’TA TÜRKİYE’YE YOĞUN İLGİ

Boot Düsseldorf Fuarı kapsamında, Türkiye’nin sunduğu deneyimleri yakından tanımak isteyen ziyaretçilere yönelik etkinlikler de düzenlendi.
Fuar kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye: Sonsuz Kıyılar, Zamansız Deneyimler” sunumları, dünyanın önde gelen sualtı fotoğrafçılarından Alex Dawson tarafından yapıldı.

Ayrıca DEEP HERITAGE Projesi Çanakkale – Resepsiyonu ve Lansmanı da fuar kapsamında gerçekleştirildi. Doğal güzellikleri, zengin sualtı ekosistemi ve tarihi batıklarıyla Türkiye, dalış turizminde de küresel ölçekte dikkat çeken destinasyonlardan biri olarak konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Türkiye dünyanın en iyi 5 batık dalış destinasyonu arasında yer aldı

TGA’NIN STRATEJİK DESTİNASYON YÖNETİMİYLE KÜRESEL REKABET AVANTAJI

Sekiz bin kilometreyi aşan kıyı şeridi boyunca Akdeniz ve Ege’ye yayılan Türkiye, renkli resiflerden etkileyici sualtı duvarlarına, büyüleyici mağaralardan tarihi batıklara uzanan zengin sualtı çeşitliliğiyle, dalış turizminde farklı beklentilere hitap eden güçlü bir merkez olarak öne çıkıyor.

Türkiye dünyanın en iyi 5 batık dalış destinasyonu arasında yer aldı

Bu uluslararası başarı, Türkiye’nin kıyı alanlarının yalnızca doğal zenginlikler temelinde değil; planlı, sürdürülebilir ve çok boyutlu bir spor turizmi ekosistemi anlayışıyla ele alınmasının bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

Türkiye dünyanın en iyi 5 batık dalış destinasyonu arasında yer aldı

Akdeniz’den Ege’ye uzanan geniş coğrafyada; batıklar, resifler, sualtı mağaraları ve kıyıdan dalış yapılabilen alanları kapsayan bu çeşitlilik, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) stratejik destinasyon yönetimi çalışmaları sayesinde küresel ölçekte rekabet gücü kazanıyor.

