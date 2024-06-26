Türkiye Euro 2024'te üçüncü olarak son 16'ya çıkarsa İspanya veya İngiltere ile karşılaşacak

26 Haziran 2024 09:58 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:18

Euro 2024 gruplarında Türkiye ikinci olursa son 16'da Avusturya ile karşılaşacak

Euro 2024 gruplarında Türkiye ikinci olursa son 16'da Avusturya ile karşılaşacak

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran tarihinde başladı.

F Grubunda yer alan A Milli Takım ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek büyük bir başarı elde etti.

İkinci maçta Portekiz ile karşılaşan Ay-Yıldızlılar 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma ümitlerini son maça bıraktı.

26 Haziran tarihinde Türkiye - Çekya ile son grup maçı karşılaşmasını oynayacak.

Karşılaşmanın sonucunda Türkiye'nin üçüncü olması durumunda yaşanacak senaryolar merak ediliyor.

TÜRKİYE EURO 2024'TE ÜÇÜNCÜ OLURSA KİMLE KARŞILAŞACAK?

Türkiye Euro 2024'te grup aşamasında üçüncü olursa diğer grup üçüncüleri ile karşılaştırılacak.

Bu karşılaştırma sonucunda ilk 4'te yer alan takım son 16 turuna yükselecek.

Türkiye en iyi üçüncüler sıralamasında ilk 4'te yer alırsa B veya C grubunun birincisi yani İspanya veya İngiltere ile karşılaşacak.

İspanya ile Türkiye eşleşirse 30 Haziran tarihinde Cologne şehrinde maç yapacak.

İngiltere ile eşleşme durumunda ise yine aynı tarihte Gelsenkirchen'de oynayacak.