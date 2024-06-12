Euro 2024 gruplarında Türkiye ikinci olursa son 16'da karşılaşacağı muhtemel rakipleri!
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına kısa bir süre kaldı. F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın ilk grup maçına 18 Haziran tarihinde çıkacak. Futbolseverler Türkiye'nin gruptan ikinci olarak çıktığı taktirde muhtemel rakiplerini merak ediyor.
A Milli Takım'ın F Grubu'nda mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran tarihinde başlayacak.
Almanya ve İskoçya arasında oynanacak olan açılış maçı Münih kentinde yapılacak.
24 milli takımın yer aldığı turnuva grup aşaması, en iyi üçüncüler, son 16, çeyrek final, yarı final ve final etaplarından oluşuyor.
TÜRKİYE EURO 2024'TE İKİNCİ OLURSA SON 16'DA KİMLE OYNAYACAK?
A Milli Takım turnuvaya Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu F Grubu'ndan katılıyor.
26 Haziran'da sona erecek olan Euro 2024 grup aşamasında Türkiye ikinci olarak çıkarsa D Grubu'nun birincisi ile karşılaşacak.
D Grubu'nda Hollanda, Fransa, Polonya ve Avusturya yer alıyor.
Türkiye'nin bu senaryoda ilk maçı 2 Temmuz 2024 tarihinde Leipzig'de bulunan Red Bull Arena'da oynanacak.
EURO 2024 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Turnuvanın bütün maçları TRT, TRT 1, TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.
EURO 2024 GRUPLARI
A Grubu: Alanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk, İspanya
C Grubu: Danimarka, İngiltere, Slovenya, Sırbistan
D Grubu: Avusturya, Hollanda, Fransa, Polonya
E Grubu: Belçika, Romanya, Ukrayna, Slovakya
F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Çekya, Portekiz