Türkiye-Galler maç bileti ne zaman satışa çıkacak 2024? TFF tarihi duyurdu, geri sayım başladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

08 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:57

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamında A Milli Takım, Galler ile 16 Kasım'da karşı karşıya gelecek. Kayseri'de oynanacak olan karşılaşması stadyumdan izlemek isteyen vatandaşlar Türkiye-Galler maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. TFF'nin yaptığı açıklamaya göre biletler bugün satışa çıkıyor.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçları kapsamında Galler ile karşı karşıya gelecek. Grupta 10 puanla lider olan Ay-Yıldızlılar karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa lider olarak bitirmeyi garantileyecek. Galler ise UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 8 puan ile ikinci sırada yer alıyor. 16 Kasım 2024 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye-Galler maçının başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. TÜRKİYE-GALLER MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK 2024? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye-Galler karşılaşmasının maç biletleri bugün (8 Kasım 2024 Cuma) saat 13.00'te satışa çıkacak. Karşılaşmanın biletlerini vatandaşlar Passolig'in resmi sitesi veya uygulaması üzerinden satın alabilecekler. Karşılaşmanın öncelikli maç biletleri ise dün son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişilere açılmıştı. TÜRKİYE-GALLER MAÇ BİLETLERİ NE KADAR? Türkiye-Galler karşılaşmasının biletlerinin fiyatları ise şöyle: Batı Alt Tribün Blokları - 500 TL

Doğu Alt Tribün Blokları - 500 TL

Batı Üst Tribün Blokları - 500 TL

Doğu Üst Tribün Blokları - 500 TL

Güney Alt Kale Arkası Blokları - 250 TL

Güney Üst Kale Arkası Blokları - 250 TL

Kuzey Alt Kale Arkası Blokları - 250 TL

Kuzey Üst Kale Arkası Blokları - 250 TL İlgili Haberler Türkiye-Galler maçının nerede oynanacağı açıklandı Türkiye Galler maçı ne zaman? TV8 ekranlarında şifresiz olacak