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Türkiye Galler maçı ne zaman? TV8 ekranlarında şifresiz olacak

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
07 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:37
Türkiye Galler maçı ne zaman? TV8 ekranlarında şifresiz olacak

Süper Lig heyecanı son hızıyla devam ederken Milli maç arasına da kısa zaman kaldı. Türkiye Milli takımı önce Galler’i konuk edecek daha sonra da Karadağ ile karşılaşacak. Maçın tarihi ve saati ise futbolseverlerin merak ettikleri arasında.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak 11. hafta karşılaşmalarının ardından 12. haftada milli ara verilecek.

Vincenzo Montella idaresindeki Türkiye Milli Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Galler ve Karadağ ile mücadele edecek.

Türkiye Galler maçı ne zaman? TV8 ekranlarında şifresiz olacak - 1. Resim

TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de milli maç arası 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. Ligde milli maç için verilen ara nedeniyle 11-23 Kasım tarihleri arasında hiçbir Lig maçı oynanmayacak.

Türkiye A Milli Takımı arada önce Galler ardından Karadağ ile karşılaşacak.

Türkiye Galler maçı ne zaman? TV8 ekranlarında şifresiz olacak - 2. Resim

A Milli Takım 16 Kasım Çarşamba günü Galleri konu edecek, maç saat 22:00’da oynanacak.

Türkiye Galler karşılaşmasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Türkiye Galler maçı ne zaman? TV8 ekranlarında şifresiz olacak - 3. Resim

TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takımın maçı TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak.

A Milli Takımın maç programı ise şöyle:

16 Kasım 2024 20.00

Türkiye Galler

19 Kasım 2024 22.45

Karadağ Türkiye

Sıkça Sorulan Sorular
Sırasıyla Galler ve Karadağ
Kayseri Kadir Has

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Kaynak: TGRT Haber

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