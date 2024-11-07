Türkiye Galler maçı ne zaman? TV8 ekranlarında şifresiz olacak

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

07 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:37

Süper Lig heyecanı son hızıyla devam ederken Milli maç arasına da kısa zaman kaldı. Türkiye Milli takımı önce Galler’i konuk edecek daha sonra da Karadağ ile karşılaşacak. Maçın tarihi ve saati ise futbolseverlerin merak ettikleri arasında.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak 11. hafta karşılaşmalarının ardından 12. haftada milli ara verilecek. Vincenzo Montella idaresindeki Türkiye Milli Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Galler ve Karadağ ile mücadele edecek. TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN? Süper Lig'de milli maç arası 11 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. Ligde milli maç için verilen ara nedeniyle 11-23 Kasım tarihleri arasında hiçbir Lig maçı oynanmayacak. Türkiye A Milli Takımı arada önce Galler ardından Karadağ ile karşılaşacak. A Milli Takım 16 Kasım Çarşamba günü Galleri konu edecek, maç saat 22:00’da oynanacak. Türkiye Galler karşılaşmasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu ev sahipliği yapacak. TÜRKİYE GALLER MAÇI HANGİ KANALDA? A Milli Takımın maçı TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak. A Milli Takımın maç programı ise şöyle: 16 Kasım 2024 20.00 Türkiye Galler 19 Kasım 2024 22.45 Karadağ Türkiye Sıkça Sorulan Sorular Milli Takım rakipleri kim? Sırasıyla Galler ve Karadağ Galler maçı nerede olacak? Kayseri Kadir Has İlgili Haberler A Milli Takım'ımız, FIFA sıralamasındaki yerini korudu A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile berabere kaldı!