14 Haziran 2024 21:28 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:14

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk maçını Gürcistan ile oynayacak.

F grubunda yer alan ay-yıldızlı ekip, bu maçla turnuvadaki ilk resmi sınavını verecek ve gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmaya çalışacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye - Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI DETAYLARI

Türkiye'nin kadro yapısı merak edilirken, teknik direktör ise Şenol Güneş olacak.

Güneş'in taktiksel tercihleri nasıl olacak merak ediliyor.

Bu önemli maç öncesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 yolunda ilk adımı futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor.