Türkiye Hollanda'ya yenilirse EURO 2024'e veda edecek
EURO 2024'de Türkiye Avusturya'yı yenerek çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. A Milli Takım'ın Hollanda'ya yenilmesi durumunda rövanş maçının oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Turnuva kurallarına göre Türkiye Hollanda'ya yenilirse elenecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finaller başlıyor.
F Grubu'ndan ikinci olarak çıkan A Milli Takım, son 16 turunda ise Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Türkiye, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 yenen Hollanda ile eşleşti.
6 Temmuz saat 22.00'da Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda iki takım karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin Hollanda karşısında yenilmesi durumunda turnuvadan elenip elenmeyeceği merak ediliyor.
TÜRKİYE HOLLANDA'YA YENİLİRSE ELENECEK Mİ?
Ay-Yıldızlılar, Hollanda karşısında mağlubiyet alırsa turnuvaya veda edecek.
UEFA'nın kurallarına göre turnuvanın son 16, çeyrek final, yarı final ve final turu tek maç sistemine göre oynanıyor.
TÜRKİYE HOLLANDA'YI YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?
A Milli Takım, Hollanda'yı yenerse yarı finale yükselecek.
Türkiye yarı finalde İngiltere-İsviçre karşılaşmasının kazananı ile 10 Temmuz tarihinde karşılaşacak.