Türkiye-İran sınırındaki diri fay hattı alanı kazıldı! Van'da yeni bir deprem riski var mı?

18 Temmuz 2024 12:08 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 13:01

2020 yılında İran-Türkiye sınır hattında 5,9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yaşanılan deprem sonrası deprem akademisyenleri bölgede kapsamlı bir çalışma başlattı.

Uzman kontrolünde Türkiye-İran sınırındaki diri fay hattı kazılmaya başlandı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE-İRAN SINIRINDAKİ DİRİ FAY HATTI ALANI KAZILDI!

Başkale fay hattının en büyük kısmı İran tarafında kalsa da Türk deprem uzmanları bölgede kapsamlı bir çalışma başlatılarak Türkiye sınırından geçen bölgenin etkilerinin neler olacağını not alınacak. Özellikle Türkiye'deki diğer fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceği merak ediliyor.

Bölgede görev yapan uzmanlar, daha önce kaç şiddetlerinde depremler meydana geldi? Fay hattı ne kadar eski? sorularının yanıtlarını arıyor.

Çarpıcı olan kısmının ise fayın yeniden olası bir deprem ortaya çıkarma riski hesaplanacak. İş makineleriyle kazılan fay hattı için bölgeye giden uzmanlar bu bilgilerle ilgili bir arşivin olmadığını vurgulandı.

VAN'DA YENİ BİR DEPREM RİSKİ VAR MI?

Diri fay hattı olarak kayıtlara geçen Başkale fay hattında 4 metre çukurlar kazıldı. Bu çukurlarda eski depremlere rastlandı. Japon deprem uzmanı Moriwaki, son yıllarda Türkiye'de artan deprem sayılarına dikkat çekti.

Fay hatlarındaki hareketlenmelerin de arttığını belirten Moriwaki, araştırmanın heyecan verici olduğunu belirtti.

İran tarafından Türkiye sınırına uzanan fay hattında hemen bir deprem yaşanma olasılığının düşük olduğunu söyleyen Moriwaki, "Türkiye tarafından yakın zamanda büyük bir deprem yaşanma ihtimali şuan söz konusu değil ama İran kısmında yaşanabilir. Dünya genelindeki yer kabuğu hareketlenmeleri birbirini tetiklediği için bu kazı çalışmaları şart. Tabi ki depremlere yönelik tam bilgi almak için yeterli değil ancak en azından deprem aralıkları bu yöntemle hesaplanmış olur. "Van'da hemen büyük bir deprem yaşanabilir" ifadeleri için çok erken. Fay hattı diri olduğundan uzmanların detaylı incelemesi lazım" dedi.