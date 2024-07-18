Gamze Özçelik çocuğu olursa vereceği ismi açıkladı! Hamilelik söylentileri ortaya çıktı

18 Temmuz 2024 11:47 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 11:49

Eyvah Kızım Büyüdü, Serseri, Canan ve Fatih dizilerinde rol alan Gamze Özçelik, 2018 yılından sonra oyunculuğu bırakarak "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu. Gamze Özçelik, haziran ayında sade bir törenle Reshad Strik ile evlendi. Sosyal medyada mutlu evlilikleriyle beğeni toplayan çiftin bebek beklediği iddia edildi.

GAMZE ÖZÇELİK'İN HAMİLE İDDİALARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Eşi Reshad Strik ile yardıma muhtaç kişilere yardım götüren Gamze Özçelik'in verdiği röportajda çocuğu olursa vereceği isimleri paylaştı. İddiaya göre; Özçelik'in "Erkek olursa Muhammed, kız olursa Meryem koyacağım" dediği öğrenildi. Gamze Özçelik'in bu açıklamasının ardından hamile olduğu iddiaları dolaşmaya başladı. İki isimden de konuyla ilgili açıklama gelmedi.