Türkiye kart nedir? Ulaşımda yeni dönemin ayrıntıları

31 Ekim 2024 11:27 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:30

Türkiye kart detaylarına dair araştırmalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart'ın yıl sonuna kadar 18 ilde daha kullanılabileceğini açıkladı.

Şehirlere göre farklılık gösteren ulaşım kartları tarihe karışıyor. Türkiye Kart ile başlayacak uygulamada vatandaşlar tek bir kart ile tüm şehirlerin toplu taşıma​ araçlarını kullanabilecek.

TÜRKİYE KART NEDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı​ tarafından hayata geçirilecek olan Türkiye Kart, kullanıcıların para transferi, alışveriş ve toplu taşıma gibi günlük ödeme işlemlerini tek bir kartla yapabilmelerine imkan sağlayan bir ödeme sistemidir.

Tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, Türkiye Kart ile ilgili detayları açıkladı:

“Zaten kullanılan kartlar var, bunları birleştirelim istiyoruz. PTT​'nin bir uygulaması var ve bunu yaygınlaştırmaya başladık. Bundan sonra da onu inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Şu an kullanılan illerimiz, otoparklar ve milli parklar var. İnşallah yaygınlaştıracağız. Türkiye'nin her tarafında tek bir kart olacak, hedefimiz o. Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek.”

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

Yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak Türkiye Kart başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, tüm Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Şubeleri, Türkiye Kart Mobil Uygulaması veya Türkiye Kart İnternet Sitesi üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek.

TÜRKİYE KART HANGİ İLLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Şehirlerin ulaşım kartlarını tek bir kartta birleştiren Türkiye Kart’ın yıl sonuna kadar geçerli olacağı iller arasında; pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’da Gayrettepe-Yeni Havalimanı, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İzban başta olmak üzere, Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep yer alıyor.

TÜRKİYE KART NE KADAR?

Türkiye Kartı temin etmek için, şemasız Türkiye Kart için 40 lira, debit ve prepaid Türkiye kartlar için ise 60 lira ödenecek.