Türkiye Kart'ın hangi illerde kullanıma açılacağı belli oldu! PTT şubelerinden satın alınabilecek

27 Ekim 2024 14:12 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 14:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Türkiye genelinde toplu taşıma kartlarını bir araya toplayan Türkiye Kart projesine dahil olacak olan iller açıklandı. Vatandaşlar tarafından Türkiye Kart'ın kullanılacağı iller ve ne kadar olacağı merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre "şemasız" versiyonu 40 TL'ye satılacak.

Türkiye'nin 81 ilindeki toplu taşıma​ kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart projesi hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı​ Abdülkadir Uraloğlu açıklama yaptı.

Vatandaşların gittikleri her şehirde yeni bir ulaşım kartı almasına ihtiyaç duymaması için geliştirilen Türkiye Kart'ın, Edirne'den Kars'a bütün illerde geçerli olacağı açıklandı.Projenin 2024 sonuna kadar 18 ilde kullanıma açılacağı duyuruldu.

Yapılan duyurunun ardından vatandaşlar Türkiye Kart hangi illerde geçerli, nasıl alınır sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

TÜRKİYE KART NEDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda PTT​ tarafından yürütülen Türkiye Kart projesi kapsamında vatandaşların her şehirde farklı ulaşım kartı almasına gerek kalmayacak.

Türkiye'nin 81 ilindeki tüm ulaşım kartları tek bir kartta toplanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Bu sayede de vatandaşlar farklı bir şehre gittiklerinde toplu taşıma kartı çıkartmak için uğraşmadan direkt olarak Türkiye Kart'ı kullanabilecek.

TÜRKİYE KART HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ?

Türkiye Kart pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da (Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattında kullanıma açılmıştı.

2024 yılının sonuna kadar bu sisteme dahil olan illerin sayısı 18'e çıkartılacak.

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre Türkiye Kart'ın 2024 yılının sonuna kadar geçerli olmasının hedeflendiği iller şöyle:

İstanbul (sadece Marmaray) Ankara (sadece Başkentray) İzmir (sadece İzmir) Rize Kocaeli Aksaray Tokat Karabük Uşak Kahramanmaraş Nevşehir Kilis Çorum Gaziantep

TÜRKİYE KART NASIL ALINIR, KAÇ TL?

Türkiye Kart'ı vatandaşlar PTT iş yerlerinden satın alabilecekler.

"Şemasız" Türkiye Kart için ücret 40 lira, "debit" ve "prepaid" Türkiye Kart ise 60 liradan satılacak.

Konuyla ilgili Bakan Uraloğlu'nun açıklaması ise şöyle:

"Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız 'şemasız' Türkiye Kart için 40 lira, 'debit' ve 'prepaid' Türkiye kartlar için ise 60 lira gibi sembolik rakam ödeyecek.

Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek kartlara ilişkin de çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla görüşmeler sürdürüyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular Türkiye Kart ne zaman çıkacak? Türkiye Kart 2024 yılının sonuna kadar 18 ilde kullanılmaya başlanacak. 2025 yılında ise bu illerin sayısının daha da arttırılması hedefleniyor. Türkiye Kart ilk nerede çıktı? Türkiye Kart ilk olarak 14 Eylül 2024 tarihinde Konya'da uygulanmaya başlandı.