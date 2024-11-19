Türkiye-Macaristan basketbol maçı ne zaman? 2 karşılaşma oynanacak

19 Kasım 2024 14:24 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:33

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele devam ederken milli takımımız Macaristan ile 2 defa karşılaşacak. Müsabakaların yayınlanacağı kanal ve saati de duyuruldu.

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2025 Avrupa Basketbol​ Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Türkiye​ basketbol maçına az bir süre kala hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu.

Milli takımımız Macaristan​ ile 2 kez karşılaşacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 25 Kasım'da Macaristan ile karşı karşıya gelirken müsabaka 20.00'de başlayacak ve Savaria Arena'da oynanacak.

Bir diğer karşılaşma ise 22 Kasım Cuma günü 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Müsabakalar TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇLARI VE SKORLARI

Milli takım rakibi ile 9 resmi olmak üzere toplamda 15 maça çıktı. 10 tanesi galibiyet ile sonuçlanırken 5 tanesinde mağlup oldu.

Toplamda 1098 sayı atarken 1092 sayıyı potasında gördü. En farklı galibiyetimizi ise 1973 senesinde almıştık.

Macaristan'ın en farklı galibiyet ise 1983 senesinde 80-69'luk skorla olmuştu. İki takım 25 sene sonra yeniden karşılaşacak. Maçların skorları ise şöyle:

10.06.1955 Avrupa Şampiyonası Budapeşte (Macaristan) 55-66

26.11.1955 İkili Temas İstanbul 68-76

9.10.1963 Avrupa Şampiyonası Wroclaw (Polonya) 52-50

21.05.1969 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Budapeşte (Macaristan) 58-69

7.05.1973 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Szombathely (Macaristan) 80-62

20.05.1979 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Selanik (Yunanistan) 87-81

1.05.1980 FIBA Turnuvası Viyana (Avusturya) 85-82

6.05.1981 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu İstanbul 78-77

29.05.1982 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Porto (Portekiz) 79-76

26.06.1983 FIBA Turnuvası Szolnok (Macaristan) 69-80

31.05.1985 FIBA Turnuvası Wels (Avusturya) 83-80

28.12.1985 FIBA Turnuvası Kuopio (Finlandiya) 83-81

16.05.1986 Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu Liege (Belçika) 73-67

11.05.1991 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Neuchatel (İsviçre) 70-7

12.06.1999 Hazırlık Turnuvası Caen (Fransa) 78-72