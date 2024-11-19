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Türkiye-Macaristan basketbol maçı ne zaman? 2 karşılaşma oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Kasım 2024 14:24 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:33
Türkiye-Macaristan basketbol maçı ne zaman? 2 karşılaşma oynanacak

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda mücadele devam ederken milli takımımız Macaristan ile 2 defa karşılaşacak. Müsabakaların yayınlanacağı kanal ve saati de duyuruldu.

2025 Avrupa Basketbol​ Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Türkiye​ basketbol maçına az bir süre kala hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu.

Milli takımımız Macaristan​ ile 2 kez karşılaşacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 25 Kasım'da Macaristan ile karşı karşıya gelirken müsabaka 20.00'de başlayacak ve Savaria Arena'da oynanacak.

Bir diğer karşılaşma ise 22 Kasım Cuma günü 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Müsabakalar TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Türkiye-Macaristan basketbol maçı ne zaman? 2 karşılaşma oynanacak - 1. Resim

TÜRKİYE - MACARİSTAN BASKETBOL MAÇLARI VE SKORLARI

Milli takım rakibi ile 9 resmi olmak üzere toplamda 15 maça çıktı. 10 tanesi galibiyet ile sonuçlanırken 5 tanesinde mağlup oldu.

Toplamda 1098 sayı atarken 1092 sayıyı potasında gördü. En farklı galibiyetimizi ise 1973 senesinde almıştık.

Macaristan'ın en farklı galibiyet ise 1983 senesinde 80-69'luk skorla olmuştu. İki takım 25 sene sonra yeniden karşılaşacak. Maçların skorları ise şöyle:

10.06.1955    Avrupa Şampiyonası    Budapeşte (Macaristan)    55-66

26.11.1955    İkili Temas    İstanbul    68-76

9.10.1963    Avrupa Şampiyonası    Wroclaw (Polonya)    52-50

Türkiye-Macaristan basketbol maçı ne zaman? 2 karşılaşma oynanacak - 2. Resim

21.05.1969    Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu    Budapeşte (Macaristan)    58-69

7.05.1973    Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu    Szombathely (Macaristan)    80-62

20.05.1979    Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu    Selanik (Yunanistan)    87-81

1.05.1980    FIBA Turnuvası    Viyana (Avusturya)    85-82

6.05.1981    Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu    İstanbul    78-77

29.05.1982    Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu    Porto (Portekiz)    79-76

26.06.1983    FIBA Turnuvası    Szolnok (Macaristan)    69-80

31.05.1985    FIBA Turnuvası    Wels (Avusturya)    83-80

28.12.1985    FIBA Turnuvası    Kuopio (Finlandiya)    83-81

16.05.1986    Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu    Liege (Belçika)    73-67

11.05.1991    Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu    Neuchatel (İsviçre)    70-7

12.06.1999    Hazırlık Turnuvası    Caen (Fransa)    78-72

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Kaynak: TGRT Haber
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