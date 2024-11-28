Türkiye - Macaristan maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih bekleniyor

28 Kasım 2024 17:09 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:15

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken bugün TFF tarafından yapılan açıklama ile Türkiye - Macaristan maçının oynanacağı yer belli oldu. Milli takımımızı yalnız bırakmak istemeyenler ise maç biletlerinin satışa çıkacağı zamanı bekliyor.

Son dakika | Türkiye - Macaristan maçı tarihi ve stadı belli oldu

Son dakika | Türkiye - Macaristan maçı tarihi ve stadı belli oldu

Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçının nerede oynanacağı belli oldu

Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçının nerede oynanacağı belli oldu

UEFA Uluslar Ligi​'nde Karadağ​'a yenilgi sonrasında direkt olarak A Ligi'ne çıkma şansını kaybetmiştik. Çekilen kura sonucunda play off rakibimiz Macaristan​ oldu.

Macaristan - Türkiye​ maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadelemiz devam ederken play off turunda rakibimiz Macaristan oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabakanın maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih henüz duyurulmadı. Maç biletleri genel olarak maça kısa süre kala satışa çıkıyor. TFF tarafından biletlerin satışa çıkacağı tarih öncesinden duyurulacak.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play off turunda rakibimiz olan Macaristan ile maçımız 20 Mart'ta oynanacak. Ligde ikinci karşılaşma ise 23 Mart 2025 Pazar günü Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuru şöyle oldu:

"Türkiye - Macaristan Play-Off Maçı İstanbulda Oynanacak. A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul​'da oynanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak."