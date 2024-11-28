Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçının nerede oynanacağı belli oldu

28 Kasım 2024 16:18 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:25

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken A Milli Futbol Takımımız play off turunda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı stadyumdan takip etmek isteyenler maçın oynanacağı stadyumun duyurulmasını bekliyordu.

Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta yer alan Milli takımımızın Macarsitan ile eşleşmesi üzerine hangi stadyumda oynanacağı duyuruldu.

Binlerce taraftarın akın etmesi beklenen Milli takım maçına gidecek olanlar için nerede oynanacağı bugün paylaşıldı.

TÜRKİYE​ - MACARİSTAN​ MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STADYUM?

Uluslar Ligi play off turunda mücadelemiz sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye - Macaristan Play-Off Maçı İstanbulda Oynanacak. A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul​'da oynanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak."

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımızın mücadelesi sürüyor.

Müsabakanın ilki 20 Mart'ta oynanırken rövanş maçı 23 Mart'ta oynanacak. Ligde belirlenen takvime göre çeyrek finaller 20-23 Mart aralığında, final aşamaları 4-8 Haziran'da oynanacak.