Türkiye Macaristan maçı kaç kaç bitti? 12 Dev Adam ezdi geçti

22 Kasım 2024 22:24 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 22:30

EuroBasket 2025 Elemeleri üçüncü maçında A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı 92-66’ı mağlup etti.

A Milli Takım​, EuroBasket 2025 Elemeleri 3. maçında Macaristan​ ile karşı karşıya geldi.

12 Dev Adam maçın başından sonuna kadar ezici üstünlüğünü korumayı bildi.

TÜRKİYE​ MACARİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Mücadeleyi 92-66 kazanan 12 Dev Adam, ikinci galibiyetini aldı.

12 Dev Adam’ın Macaristan ile yaptığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, salondan takip etti.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇ ÖZETİ

Milli Takımımızda Şehmus Hazer, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Cedi Osman 21, Ercan Osmani ise 17 sayıyla oynadı.

Macaristan'da Zoltan Perl, 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Gyorgy Goloman 11, Nate Reuvers 10 sayıyla maçı tamamladı.