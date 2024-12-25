Türkiye - Macaristan maçı ne zaman oynanacak? Uluslar Ligi maç takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Aralık 2024 13:12 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 13:16

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken A Milli Futbol Takımımız play off turunda Macaristan ile karşılaşacak. B Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak. Maçın tarihi ve stadyumu ise gündeme geldi.