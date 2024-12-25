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Türkiye - Macaristan maçı ne zaman oynanacak? Uluslar Ligi maç takvimi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
25 Aralık 2024 13:12 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 13:16
Türkiye - Macaristan maçı ne zaman oynanacak? Uluslar Ligi maç takvimi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken A Milli Futbol Takımımız play off turunda Macaristan ile karşılaşacak. B Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak. Maçın tarihi ve stadyumu ise gündeme geldi.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Uluslar Ligi​'nde Türkiye​, Macaristan​ ile karşılaşacak. A Ligi'nde mücadele etmek için rakibimizi yenmemiz gerekiyor. 2 müsabakanın galibi olmamız halinde A Ligi'ne yükseleceğiz.

Oynanacak 2 karşılaşmanın saati ve tarihi belli oldu.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Milli Takımımız 20 Mart tarihinde Macaristan ile İstanbul​'da karşılaşacak. İkinci maç ise 23 Mart günü Macaristan'da oynanacak. Karşılaşma Puskás Arena'da gerçekleşecek. Müsabakalar 20.00'de oynanacak.

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman oynanacak? Uluslar Ligi maç takvimi - 1. Resim

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ VE PROGRAMI

Uluslar Ligi'nde yarış sürerken A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile 2 kez karşılaşacak. Müsabakaların tarihi ve saati şöyle:

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

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Kaynak: TGRT Haber
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