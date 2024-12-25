Türkiye - Macaristan maçı ne zaman oynanacak? Uluslar Ligi maç takvimi
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürerken A Milli Futbol Takımımız play off turunda Macaristan ile karşılaşacak. B Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak. Maçın tarihi ve stadyumu ise gündeme geldi.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Uluslar Ligi'nde Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak. A Ligi'nde mücadele etmek için rakibimizi yenmemiz gerekiyor. 2 müsabakanın galibi olmamız halinde A Ligi'ne yükseleceğiz.
Oynanacak 2 karşılaşmanın saati ve tarihi belli oldu.
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Milli Takımımız 20 Mart tarihinde Macaristan ile İstanbul'da karşılaşacak. İkinci maç ise 23 Mart günü Macaristan'da oynanacak. Karşılaşma Puskás Arena'da gerçekleşecek. Müsabakalar 20.00'de oynanacak.
ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ VE PROGRAMI
Uluslar Ligi'nde yarış sürerken A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile 2 kez karşılaşacak. Müsabakaların tarihi ve saati şöyle:
20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan
23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye