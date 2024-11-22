Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play off maçı ne zaman oynanacak belli oldu

22 Kasım 2024 14:43 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:47

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün kura çekimi gerçekleşti. Karadağ'a karşı aldığımız 3-1'lik yenilgi sonrasında direkt olarak A Ligi'ne yükselemeyen Milli takımımızın rakibi Macaristan oldu. Futbolseverler ise maçın oynanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Türkiye - Macaristan arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçlar gündeme geldi

Türkiye - Macaristan arasında oynanan tüm maçlar ve sonuçlar gündeme geldi

Son dakika | A Milli Takımımızın, Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Son dakika | A Milli Takımımızın, Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Türkiye A Milli Takım play off maçı ne zaman? Uluslar Ligi'nde maç takvimi duyuruldu

Türkiye A Milli Takım play off maçı ne zaman? Uluslar Ligi'nde maç takvimi duyuruldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Uluslar Ligi​'nde Türkiye​, Macaristan​ ile play off karşılaşmasında mücadele edecek.

İsviçre'de 14.00'te başlayan kura çekimi sonuçlanırken rakibimiz Macaristan oldu. Maçın ne zaman oynanacağı da duyuruldu.

TÜRKİYE - MACARİSTAN ULUSLAR LİGİ PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar Ligi'nde yarış devam ederken bir üst tura çıkmak isteyen Milli takımımız, Macaristan ile mücadele edecek.

Play off turunda ilk maç 20 Mart'ta kendi evimizde oynanırken rövanş maçı 23 Mart tarihinde deplasmanda oynanacak. Türkiye'de oynanacak olan müsabakaya binlerce taraftarın akın etmesi bekleniyor.

ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

22 Kasım Cuma günü gerçekleşen kura çekiminde sonuçlar netleşti.

A/B play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

Türkiye-Macaristan

Ukrayna-Belçika

Avusturya-Sırbistan

Yunanistan-İskoçya