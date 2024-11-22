Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play off maçı ne zaman oynanacak belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde bugün kura çekimi gerçekleşti. Karadağ'a karşı aldığımız 3-1'lik yenilgi sonrasında direkt olarak A Ligi'ne yükselemeyen Milli takımımızın rakibi Macaristan oldu. Futbolseverler ise maçın oynanacağı tarihi araştırmaya başladı.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Uluslar Ligi'nde Türkiye, Macaristan ile play off karşılaşmasında mücadele edecek.
İsviçre'de 14.00'te başlayan kura çekimi sonuçlanırken rakibimiz Macaristan oldu. Maçın ne zaman oynanacağı da duyuruldu.
TÜRKİYE - MACARİSTAN ULUSLAR LİGİ PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?
Uluslar Ligi'nde yarış devam ederken bir üst tura çıkmak isteyen Milli takımımız, Macaristan ile mücadele edecek.
Play off turunda ilk maç 20 Mart'ta kendi evimizde oynanırken rövanş maçı 23 Mart tarihinde deplasmanda oynanacak. Türkiye'de oynanacak olan müsabakaya binlerce taraftarın akın etmesi bekleniyor.
ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI
22 Kasım Cuma günü gerçekleşen kura çekiminde sonuçlar netleşti.
A/B play-off turundaki eşleşmeler şöyle:
Türkiye-Macaristan
Ukrayna-Belçika
Avusturya-Sırbistan
Yunanistan-İskoçya