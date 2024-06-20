Türkiye-Portekiz maçının yönetecek olan Alman hakem Felix Zwayer'in karnesi

20 Haziran 2024 11:55 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:55

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) F Grubunda yer alan A Milli Takım ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak.

İlk maçta Gürcistan'ı 3-1 yenen Ay-yıldızlılar grubu lider bitirmek için en kritik maçına çıkacak.

22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmanın hakemi ise UEFA tarafından açıklandı.

TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇININ HAKEMİ KİM?

A Milli Takım'ın Portekiz ile yapacağı karşılaşmayı 43 yaşındaki Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

FELİX ZWAYER İSTATİSTİKLERİ

Felix Zwayer toplam 656 maç yönetti ve bu maçlarda 2 bin 744 sarı, 77 sarıdan-kırmızı ve 51 kırmızı kart gösterdi.

185 penaltı veren hakem EURO 2024 kapsamında ise 15 Haziran'da oynanan İtalya-Arnavutluk karşılaşmasını yönetti.

2023-2024 sezonunda ise Bundesliga'da 18 olmak üzere toplam 34 maç yönetti.

Bu maçlarda deneyimli hakem 163 sarı, 2 sarıdan-kırmızı ve 2 kırmızı kart gösterdi.

FELİX ZWAYER TÜRKİYE KARNESİ

Deneyimli hakem kariyeri boyunca sadece bir Türk takımının maçını yönetti.

2019 yılında oynanan Galatasary'ın 1-0 mağlup olduğu Real Madrid maçını yöneten Felix Zwayer karşılaşmada sarı-kırmızılılara 4, İspanyol ekibine ise 2 sarı kart gösterdi.