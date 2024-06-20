Türkiye-Portekiz maçının yönetecek olan Alman hakem Felix Zwayer'in karnesi
Euro 2024'te A Milli Takım 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) F Grubunda yer alan A Milli Takım ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak.
İlk maçta Gürcistan'ı 3-1 yenen Ay-yıldızlılar grubu lider bitirmek için en kritik maçına çıkacak.
22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşmanın hakemi ise UEFA tarafından açıklandı.
TÜRKİYE-PORTEKİZ MAÇININ HAKEMİ KİM?
A Milli Takım'ın Portekiz ile yapacağı karşılaşmayı 43 yaşındaki Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
FELİX ZWAYER İSTATİSTİKLERİ
Felix Zwayer toplam 656 maç yönetti ve bu maçlarda 2 bin 744 sarı, 77 sarıdan-kırmızı ve 51 kırmızı kart gösterdi.
185 penaltı veren hakem EURO 2024 kapsamında ise 15 Haziran'da oynanan İtalya-Arnavutluk karşılaşmasını yönetti.
2023-2024 sezonunda ise Bundesliga'da 18 olmak üzere toplam 34 maç yönetti.
Bu maçlarda deneyimli hakem 163 sarı, 2 sarıdan-kırmızı ve 2 kırmızı kart gösterdi.
FELİX ZWAYER TÜRKİYE KARNESİ
Deneyimli hakem kariyeri boyunca sadece bir Türk takımının maçını yönetti.
2019 yılında oynanan Galatasary'ın 1-0 mağlup olduğu Real Madrid maçını yöneten Felix Zwayer karşılaşmada sarı-kırmızılılara 4, İspanyol ekibine ise 2 sarı kart gösterdi.