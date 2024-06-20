Son dakika! Türkiye-Portekiz maçının hakemi belli oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 Haziran 2024 11:30 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:43
Son dakika haberi... EURO 2024'te cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
A Milli Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Türkiye-Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
GRUP LİDERLİĞİ İÇİN KRİTİK MAÇ!
Türkiye, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenmiş, Portekiz ise Çekya'yı 2-1'le geçmişti.
Grup liderliği açısından kritik öneme sahip olan maçı kazanan taraf liderlik için büyük avantaj yakalayacak.
ZWAYER'İN YÖNETTİĞİ 6 MAÇTA 1 GALİBİYET
Felix Zwayer'in yönettiği maçlarda temsilcilerimizin aldığı sonuçlar:
Rostov 0-0 Trabzonspor
Beşiktaş 3-1 Feyenoord
Shakhtar Donetsk 3-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-1 Lokomotiv Moskova
Beşiktaş 1-1 Dinamo Kiev
Real Madrid 6-0 Galatasaray
Kaynak: tgrthaber.com.tr