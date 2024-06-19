Milli Takım'ın galibiyeti Avrupa basınında! Arda Güler odak nokta: Türk Messi kendini duyurdu

19 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:01

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan’ı 3-1 yendi.

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Gürcistan’ın tek golü ise 32. dakikada Georges Mikautadze’den geldi.

MİLLİ TAKIMIN GALİBİYETİ AVRUPA BASININDA

Turnuvaya galibiyetle başlayan milli takımın zaferi, Avrupa basınında geniş yankı buldu. Gazeteler, internet siteleri ve yayın kuruluşlarının karşılaşma için attığı manşetler ve yaptığı yorumlar ise şöyle:

"ARDA GÜLER GÖK GÜRÜLTÜSÜNÜ GETİRİYOR"

Guardian haberde, "Türkiye fırtınadan kurtulup Gürcistan'ı yenerken Arda Güler gök gürültüsünü getiriyor. Ne kadar eğlenceli bir maçtı ama! Taraftarların tezahüratları, duygular, olaylar... Çatısından sular akan Westfalenstadion’da Euro 2024'ün en iyi gecesi. 103 atak, 36 şut, direkten dönen 3 top ve dört gol içeren çılgın, harika bir maçtı" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MESSİ KENDİNİ DUYURDU"

BBC Sport ise haberinde; "Türk Messi kendini duyurdu. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında 3-1'lik galibiyetle Gürcistan'ın kalbini kırarken, Arda Güler en iyi golü için erken adaylardan birisi oldu" dedi.

"TÜRKİYE, AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA İYİ BAŞLADI"

Kicker: Dortmund'da Türkiye coşkusu: Rüya goller ve Gürcistan'a karşı 90 dakikalık tempolu futbol

Son derece eğlenceli bir futbol maçı Türkiye adına daha iyi bitti. Arda Güler, Türkleri rüya gibi bir golle ödüllendirirken, Aktürkoğlu son golü atmadan Gürcistan uzatma dakikasında önemli bir fırsatı kaçırdı.

L’equipe: Dortmund'un sağanak yağmuru altında yoğun ve tempolu bir karşılaşma sonunda Türkiye, Gürcistan'ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Mert Müldür ve Arda Güler ceza sahası dışından iki muhteşem gol attı.

Record: Türkler fırtınadan sağ kurtuldu. Şiddetli yağmur altında oynanan maçta Gürcistan, 90' 6'ncı dakikada skoru eşitlemeye yaklaştı ancak bunun karşılığında kalesinde bir gol daha gördü.

Milli takımın galibiyeti Avrupa basınında: Türk Messi kendini duyurdu

De Telegraaf: Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na iyi başladı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda ilk önemli zaferini kazandı. Türkler, Gürcistan'ı 3-1 yendi ve bu, Portekiz ve Çekya’nın olduğu grupta 'kazanılması gereken' bir maçtı.

"TÜRKİYE, GÜRCİSTAN'I NAKAVT ETTİ"

AS: Arda Güler’in başyapıtı. Real Madridli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı muhteşem bir vuruşla Türkiye'ye galibiyeti yaşattı.

Mundo Deportivo: Arda Güler’in liderlik ettiği Türkiye, Gürcistan’ı nakavt etti

Arda Güler, 65’inci dakikada galibiyeti getirmek için harika bir gol attı ancak Gürcistan iyi mücadele ederek son dakikaya kadar beraberliği kovaladı.

"GENÇ TÜRK İNCİSİ"

Arda Güler İspanyol basınından da övgü aldı. Real Madrid'de sakatlık ve takım içindeki rekabetten dolayı bu sezon az süre alan Arda Güler'i Türkiye Milli Takımı formasıyla izlemek için büyük bir beklenti olduğunu vurgulayan Marca, şu yorumu yaptı:

"Genç Türk incisi, kendini haklı çıkarmak ve dünyaya geleceğin yıldızlarından biri olduğunu göstermek için iyi bir fırsat yakaladı. Ve hayal kırıklığına uğratmadı. Harika bir futbol oynamadı ama maçın sonucunu belirleyen şutu attı. Güler'in pek çok özelliği var ama hepsinden önemlisi nefis, ayrıcalıklı bir sol ayak. Topu istediği yere koyma becerisine sahip."